Jaké byly pocity, když jste se o průniku mezi ligové rozhodčí dozvěděl? Nebo jste měl náznaky už dříve?

Bylo to překvapení! Vždyť v poslední době ani nebylo co pískat, amatérský fotbal od podzimu stojí a za poslední rok a půl se odehrálo jen zlomek plánovaných zápasů. Nejprve se dozvíte, že jste v užším výběru rozhodčích na postup do profesionálních soutěží. Následně musíte složit vstupní prověrky a dodat požadované dokumenty. Jasné je to ale vždycky až ve chvíli, kdy se finálně dozvíte, že jste prošli tím sítem a že tam prostě jste. Pak byla radost obrovská, jakou člověk nezažívá každý den. Prostě splnění jednoho velkého cíle.

Milane, proč jste se vůbec před lety rozhodl pro kariéru rozhodčího, co vás uchvátilo?

Původně jsem hrál tady za SK Rakovník, od dorostu za Tatran a později ještě za Hředle. Tam jsem v devatenácti skončil a už se soustředil jen na dráhu rozhodčího. Viděl jsem v tom jednoznačně zářnější budoucnost a strašně mě to chytlo. Poslední roky hraní jsem tedy už zároveň pískal. Začínal jsem vlastně ve čtrnácti, patnáct mi bylo až asi dva týdny poté. A baví mě to dodnes.

Rakovnicko je proslulé tím, že tu žije řada výborných fotbalových sudích, byli někteří vašimi mentory?

Bylo jich za tu dobu poměrně mnoho, ale tři z nich bych rád jmenoval, protože mi v té poslední fázi kariéry velmi pomohli, a to Josef Váňa, Libor Zeman a Pavel Franěk. Musím jmenovat ještě Petra Blažeje od sousedů z Kladenska, i on mi hodně pomáhal. Všichni mají ligové zkušenosti. Ale nebylo to jen o nich, ta pomoc a podpora přicházela od rodiny, přátel, kolegů a dalších a dalších lidí. Jsem jim za to velmi vděčný.

Fanoušci vás znají hodně jako hlavního rozhodčího, ale v ligových soutěžích budete asistentem, tam je totiž jasná specializace. Nemrzí vás, že nebudete hlavním?

Asistentem jsem se ve finále stát chtěl. Nicméně přiznám, že to bylo trochu složité rozhodování, protože jsem mj. v letech 2018 a 2019 absolvoval Referee Abroad International Referee Academy, kde se mi dařilo a podporovali mne a rozvíjeli na pozici rozhodčího. V roce 2018 jsem tam tehdy řídil i finále, a to jako rozhodčí. Když jsem ale svoje možnosti probíral tady v Česku, došel jsem k poznání, že pro mne bude lepší a perspektivnější být na pozici asistenta. Jako rozhodčí mohu nadále působit alespoň v celostátních juniorských soutěžích, až se opět rozjedou.

Mohl jste být nominován už na víkendové kolo, jaké bylo očekávání?

Myslím, že já i kluci z Kladna jsme byli jako na trní, nepřišlo však zatím nic (úsměv). Musíme být trpěliví, jednoho dne to jistě přijde.

Jste zároveň sekretářem OFS Rakovník, děláte školu, pracujete. Nebudete mít teď po vstupu do ligy časový pres?

Nemyslím si. Když jsem působil v Česku, tak jsem o víkendu pískal i čtyři zápasy a měl je tak totálně plné. V lize je to trochu jinak. Někdy zápas dostanete, někdy ne, každopádně máte jeden a možná jeden výjezd v mládeži. Zase je pravda, že teď mohu dostat nominaci třeba do dalekého Třince, což se dříve nestalo. A také příprava na zápas musí být dokonale profesionální. Obecně by to ale pro mě nemělo nyní být časově výrazně náročnější.

Sekretáře tedy chcete dělat dál, ale i OFS Rakovník čeká volební valná hromada. Jste kandidátem do výkonného výboru a zřejmě podpoříte aktuálního šéfa Libora Zemana, nebo ne?

Kandidovat budu a Libora Zemana určitě podpořím. Poznal jsem ho jako člověka a vím, co umí a kolik energie je schopen fotbalu obětovat. Nicméně bych rád řekl, že určitě ani on a ani já nechceme s nikým v okrese bojovat, i když nás takhle někdo proti naší vůli škatulkuje. Rozdělování na dvě strany barikády nemá moc smysl a vadí mi to. Já osobně jsem v rámci výkonného výboru připraven spolupracovat s kýmkoliv. Ta práce mě samozřejmě baví a mám jí rád, ale o mém pokračování rozhodne zvolené vedení svazu.

Odbočím k zápasu Slavie v Glasgow, vy jako rozhodčí k tomu máte co říci. Sázím, že jste si u televize říkal, že je dobře, že tam teď nepískáte vy…

Když jsem ten zápas sledoval, byl jsem v šoku. Něco takového na takové úrovni… Přiznám se, že bych nechtěl být v kůži rozhodčích, byť je to pro ně, ale vlastně i pro nás zkušenost, co se může stát a můžeme hledat způsoby, jak tomu předejít. Z mého pohledu mohl rozhodčí možná razantněji řešit některé zákroky domácích v prvním poločase. Pocitově právě tam byl ten zárodek, kdy začínalo pomalu, ale jistě jít o zdraví hráčů. Také to nakopnutí těsně před potyčkou mohlo být na vyloučení. Ale globálně je to jednotlivost a události, jako byla slova Kudely k domácímu hráči stejně žádný rozhodčí neovlivní. Takové věci se musíte sice snažit maximálně předejít, ale nedokážete jí zabránit. Obecně jsem takovou míru agresivity a zákeřnosti na takové úrovni dlouho neviděl, a to co se tam ještě dělo po utkání, to už snad nemá ani smysl komentovat…

Vám se nic podobného nestalo?

Pokud vezmeme vážné zranění brankáře, tak ano. Vracel jsem se z divizního utkání Chomutov – Motorlet, a protože jsem neměl kým obsadit zápas Kněževes – Jesenice, ještě jsem zajel na ten. Těsně před poločasem tam došlo k nešťastné srážce brankáře s útočníkem a brankáře odvezli do nemocnice. Bohužel jsme tomu z pozice rozhodčích nedokázali nijak zabránit.

Tím, že jste musel na tenhle duel, mi nahráváte na další otázku: Na Rakovnicku je rozhodčích zoufale málo a vy musíte leckdy kouzlit a čarovat, abyste všechny mače obsadil. Po koronavirové krizi může být ještě hůř, nebojíte se toho?

Trochu ano. Je možné, že lidé, kteří se pískání doteď věnovali, zjistí, že víkendy plné volna věnovaného rodině je baví víc a že třeba peníze vydělané fotbalem a související starosti vlastně ani tolik nepotřebují. Budeme dále rozhodčí shánět, bez nich se neobejdeme. Budeme doufat, že se po všech těch lockdownech bude co největší počet chtít vrátit zpátky na trávníky.

Na sousedním Kladensku jich je víc, nepomohou?

Pomáháme si a nejen oni nám, ale když to jde, tak i my jim. Oni jich sice mají více, ale také více mužstev a tím i více utkání.

Poslední otázkou se ještě vrátím k vaší kariéře. Cíl jste už vlastně splnil, ale co sny?

Cíl jsem splnil. Byl to velký cíl, jenž se každému splnit nepovede. Ale teď se cíle mění, protože nikde není psáno, že když jste na ligové listině, že musíte za každou cenu nakouknout do nejvyšší soutěže. Takže se pokusím být v 1. lize pravidelně nasazován. A co se týče snů třeba o mezinárodních zápasech, těmi se teď zatím ani nemá cenu zaobírat, jen si je zatím nechat zdát (úsměv).

Milan Vyhnanovský

Je mu 25 let a pochází z Rakovníka. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu informatiky a statistiky, teď navazuje dalším studiem. Zároveň má zaměstnání v konzultační společnosti v oblasti datové analytiky, robotické automatizace a umělé inteligence. Také se již několik let věnuje činnosti sekretáře OFS Rakovník. Fotbal začal hrát od malička za SK Rakovník, pokračoval v dorostu v Tatranu Rakovník a pak ve Hředlích. Od 14 let je rozhodčím a od okresních, krajských a českých soutěží se za deset roků prokousal až do ligových soutěží. Je svobodný, děti zatím nemá.