Rakovník v ČFL zůstal. Zůstane ale opravdu? Rozhodne se v květnu, zní z klubu

Mezi smetánkou se loni na jaře objevili fotbalisté SK Rakovník, administrativním zásahem si sáhli na postup do třetí nejvyšší české soutěže. Po pár měsících nadšení ale přišlo tvrdé vystřízlivění a tým končil podzimní část FORTUNA:ČFL jako outsider a hlavní adept na sestup. Ten se ovšem nekoná. Rakovník se v ČFL kvůli předčasnému ukončení soutěže udrží a teď jde jen o to, zda se do stejné soutěže také přihlásí.

Z fotbalového utkání ČFL Sparta Praha B - SK Rakovník (3:0) | Foto: Foto: Antonín Vydra