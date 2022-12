Zápas čtvrtfinále MS mezi Brazílií a Chorvatskem sledovali kluci z Kladna právě po cestě na zápas do Ústí nad Labem. „Všichni kromě řidiče jsme měli telefon v ruce a koukali. Po penaltách to byl velký smutek, Brazílii fandíme pochopitelně všichni,“ hlásil Pavel Dlouhý, opora týmu.

Samotná remíza 3:3 v Ústí byla ovšem pro Kladeňáky přívětivým výsledkem. Domácí byli o něco lepší a vedli 3:1. Pak ale Denys Danylych snížil a následně domácí hrubkou nabídli vyrovnání Robinu Havlíčkovi. „To je náš hlavní šutér, ale je fakt, že to byla velká chyba obránce a pro nás tím pádem zlatý bod. Musím přiznat, že ve většině našich remízových zápasů jsme dotahovali,“ usmívá se Dlouhý, jehož tým měl před sezonou vyšší očekávání než je aktuálně šestá příčka.

„Chtěli jsme atakoval TOP 3, nebo TOP 4 a za tímhle ještě pořád půjdeme, ztráta není velká. Sice nás teď čeká třetí Pampuch Liberec, ale doma je povinnost útočit na tři body,“ má rozmyšleno.

Po debaklu pád na předposlední příčku

Brazil, to je už roky výborná parta zajímavých borců. Většina z nich sice neprošla Flamengem, Palmeiras nebo Corinthians, ale zvuk přece mají i fotbalové Vinařice, Lhota nebo Doksy, jejichž barvy hájí právě Dlouhý nebo Čampulka s Neumannem.

Futsal hrají v Brazilu kluci dobře, že některým kouč (trápícího se) ligového Kladna Jiří Veselý nabídl, aby jednu čtyřku dali právě do Kladna, že by se neztratili. „Lákal nás, lákal, ale nešli jsme. To už je moc vysoko a my si chceme futsal hlavně užívat. Máme skvělou partu, trávíme spolu hodně času, hrajeme různé turnájky v šipkách, stolním tenise nebo kartách, výborně si rozumíme,“ vysvětluje Pavel Dlouhý, proč nemá nikdo z nich velké futsalové ambice.

Letos získali i jednu zajímavou posilu, bohužel Štefan Jungmann se dost vážně zranil, a tak je jedinou novou tváří šikovný mladíček Tomáš Havlena. Mimochodem mladých hráčů má Brazil pořád víc, dokonce založil béčko, kde mu budou dozrávat další nové tváře. „Je jich tam deset kluků a chodí pravidelně, takže paráda. Brazil pojede i dál,“ má radost Pavel Dlouhý.

FC Brazil Kladno: Doležal Jan, Neumann Radislav, Danylych Denys, Čampulka David, Čičmanec Lukáš, Zelenka Martin, Dlouhý Pavel, Havlíček Robin, Havlena Tomáš