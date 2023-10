Vzácnou návštěvu přivítal ve čtvrtek 12. října fotbalový areál Čechie Velká Dobrá. Před kvalifikačním zápasem s českou jednadvacítkou tady absolvovala oficiální trénink reprezentace Walesu U21. Kvalifikační utkání Česko - Wales U21 se hraje pátek v Českých Budějovicích (18:00).

Manažer Čechie Velká Dobrá Rastislav Stříška a mladý brankář Chelsea Eddie Beach. | Foto: se svolením Čechie Velká Dobrá

Reprezentaci Walesu poskytla doberská Čechie veškeré zázemí včetně hlavní kabiny stejně jako nedávno české reprezentační devatenáctce. "Jsem velmi rád, že jsme dokázali uspokojit i takto náročné a plně profesionální mužstvo," byl právem pyšný sportovní manažer klubu Rastislav Stříška.

Trenér Matt Jones přivezl na Velkou Dobrou hráče, o kterých dost možná ještě uslyšíme, protože někteří jsou už nyní součástí mužstev z Premier League. "Vyseknutá pochvala od hlavního trenéra Matta Jonese nás také velmi těší, svědčí o tom, že ve spolupráci s obcí a dalšími členy a fanoušky FC Čechie Velká dobrá jdeme správným směrem," je rád Stříška.

Vzácná návštěva na Velké Dobré, na Skoty a Belgii se tady chystá reprezentace

Jediné, čeho trochu litoval, bylo, že oficiální trénink byl pro veřejnost uzavřen, mezinárodní protokol bylo nutné respektovat. "Škoda, fanoušci by si to určitě užili. Ačkoliv to by jen trénink, nasazení a tempo bylo neskutečné. Na každém hráči bylo vidět jeho úsilí, prostě profesionální fotbalisté,"! dodal nadšený Rastislav Stříška