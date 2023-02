Regionální komise FAČR na svém jednání 12. prosince vyhodnotila dotazníkovou akci na téma projektu restrukturalizace soutěží FAČR, který má má drtivou podporu z hnutí. V lednu se sešla pracovní skupina Regionální komise, zřízená k tomuto účelu a připravila návrh pro Výkonný výbor FAČR. Návrh bude každopádně diskutován ve všech soutěžních úrovních FAČR, náležitě komunikován a jeho účinnost poté schválena s dostatečným časovým předstihem.

"Rozhodující bude vyjádření Výkonného výboru FAČR v Praze a následně výkonného výboru LKFS, kde je již nyní shoda s novým, dvoustupňovým uspořádáním. Následně budou kluby seznámeny s restrukturalizací na červnovém losovacím aktivu. Dvoustupňové soutěže by pak mohly být spuštěny od sezony 2024/25," uvedl sekretář Libereckého svazu (LKFS) Zbyněk Poppr.

Změna bude skutečně zásadní. Z České fotbalové ligy spadne rázem skoro půlka klubů, přitom se jedno o poloprofesionální subjekty s vysokými rozpočty. Už v příští sezoně, kdy vše má vstoupit v platnost, se tedy bude hrát na krev.

To samé přijde v nižších soutěžích. Po pádu mnoha týmu z ČFL se nafouknou divize (nově 4. liga), které zůstanou tři. Množstevní pád níž zasáhne pochopitelně také kraj. Zde bude v případě středních Čech krajský přebor (nově 5. liga) a čtyři skupiny I. A třídy (6. liga). Naopak I. B třídy budou zrušeny.

Všechny soutěže v Česku se budou nově jmenovat ligy - od té první profesionální až po osmou, což je současná III. třída. Současná III. liga (ČFL) bude v Čechách jak už jsme zmínili jen jediná (3. liga), divize (4. liga) budou tři (na Moravě budou jedna skupina 3. ligy a 2 skupiny 4. ligy).

Úplně se ruší názvosloví ČFL, MSFL, Krajský přebor, I. A třída, okresní přebor a III. třídy.

Středočeský kraj bude řešit postupový a sestupový klíč zejména v pěti skupinách I. B tříd, které se zruší. Ty lepší zůstanou v A třídách, ty zbylé padnou do okresních soutěží, které tak získají vyšší kvalitu.

Střední Čechy musí jinak



Největší kraj v Česku musí změny v rozdělení soutěží aplikovat jinak. Úplně rozdílně, než třeba na Karlovarsku nebo Liberecku, kde je pouze pět okresů, zatímco ve středních Čech dvanáct. Celkově se dá říci, že centrální část země, která sdružuje celou šestinu fotbalistů registrovaných v Česku, změny nepotřebuje. Hráčů je tady pořád ještě dostatek, klubů toužících po hraní v krajské B třídě také. O to víc bolavá změna bude. Ti lepší, kteří se dostanou do A třídy, budou muset svoje kádry zkvalitnit, pokud nebudou chtít občas inkasovat tvrdé debakly. A pokud budou A třídy šestnáctičlenné, je třeba navýšit i soupisku, dva zápasy navíc jsou znát.



Naopak ti, kdož mají dobrý kádr a přesto budou muset zpátky do okresu, budou naštvaní, i když najdou i potitiva jako kratší cestování a častá derby, na která chodí fanoušci rádi.



Je ale dobře, že si středočeský svaz výjimku se čtyřmi A třídami vydupal. Kolem Prahy se pořád hraje výborný krajský fotbal a byla by škoda přijít o víc zápasů, než je opravdu nutné. Nebo to vidíte jinak? Napište mi na rudolf.muzika@vlmedia.cz