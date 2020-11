Riziko či škola života? Mladík Bartoš opustil teplo domova v patnácti

/FOTOGALERIE/ Opustit v patnácti letech domov a vydat se do 150 kilometrů vzdáleného města, to už chce kus odvahy. A časem tohle rozhodnutí mohou provázet i slzy. Někde v dálce ale svítí cedule s názvem: Životní sen! A tomu jsou někteří ochotni leccos obětovat. Tak jako mladý kladenský fotbalista Matyáš Bartoš, který se vydal do Liberce.

Kladenský pohár 2018 (U15), 29. 7. 2018 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Tenhle kluk se narodil den před Štědrým dnem, a aby dostával dárky, slaví narozeniny vždycky o měsíc dřív. Letos mu bude teprve šestnáct a už bydlí ve stotisícovém Liberci v pronajatém bytě sám. Mnozí řeknou zbytečné riziko, jiní budou mluvit o výborně škole pro život. A Matyáš? Chtěl to tak sám. „Být sám v bytě v pořád ještě trochu cizím městě není ideální, ale mně se na internátu moc nelíbilo. Hlavně jsem byl v deváté třídě, potřeboval jsem se připravit na školu a to tak úplně nešlo. V bytě mám větší klid, dvakrát týdně přijede táta, přiveze jídlo, popovídáme si,“ vypráví Matyáš a zároveň neskrývá, že mu je občas smutno. „Na rodinu jsem byl hodně zvyklý a stýská se mi po ní. Nebudu se za to stydět. Často jsem měl myšlenky, že se raději vrátím domů, ale nakonec vždycky pomohlo, že jsem zavolal tátovi a ten se mnou vše probral,“ nabízí ochotně pohled do soukromí své duše. Proti angažmá v Liberci byla pochopitelně jeho maminka. Poslat svoje dítě v patnácti z centra republiky do pohraničí, s tím souhlasí málokterá matka. Matyášova nebyla výjimkou. „Nechtěla o tom ani slyšet, ale s tátou jsme ji přehlasovali. Když mi pak volala do Liberce a viděla, že jsem bez nálady, chtěla, abych se vrátil, ale neudělal jsem to a jsem rád. A mamka mi také úspěch ve fotbale přeje,“ říká talent, který původně nebyl jen fotbalistou. Výborně hrál i tenis, ostatně tak jako jeho táta, který s raketou vyprovázel i Jaromíra Jágra, vedle něhož vyrůstal v kladenské čtvrti Švermov. „Obojí jsem hrál asi od tří let, ale po čase mi rodiče řekli, že si musím vybrat. V tu chvíli byl pro mě fotbal víc,“ vzpomíná Bartoš na dětství, jehož velkou část strávil právě ve švermovském Baníku, kde se dětem hodně věnují. Poté si ho všiml trenér mládeže SK Kladno Rostislav Hudera a přetáhl ho. Když bylo jasné, že Matyáš má talent, přišlo laso z Liberce, i když trochu náhodně. „Jeho skaut se přijel podívat na mého spoluhráče a vybral si mě. Oslovila mě i pražská Dukla, ale slyšel jsem, že v pražských klubech se spoluhráči ne vždy chovají k novým klukům přívětivě, tak jsem chtěl Liberec. A byla to skvělá volba. Podmínky na fotbal máme dokonalé a parta je tady vynikající. Hned jak jsem přišel na první trénink, kamarád mi podal ruku a přivítal mě,“ chválí spolubojovníky a speciální dík směřuje k původem rakovnickému Matěji Polcarovi, s nímž hrával chvíli v Kladně. „Se vším mi pomohl, uvedl mě do kolektivu ve škole. Bylo fajn mít na místě někoho známého, kdo se od vás neodvrací.“ Koronavirus aktuálně kazí náladu dnes už studenta prestižní liberecké obchodní akademie, na druhou stranu je aspoň doma u svých. Plní tréninkový plán a nemůže se dočkat, až si zase zahraje fotbal. Věří, že jednou to bude i za áčko Slovanu. „Je to vážně sen a snad při mně bude stát štěstí,“ zadoufal Matyáš Bartoš. Trojice florbalistů Kladna míří do Superligy Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu