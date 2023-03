Nástup do zápasu ještě ze strany Hostouně nebyl špatný. Hrála kombinační a rychlý fotbal, měla i pár slibných šancí. Zlom přišel asi 25. minutě, kdy po pěkné individuální akci Inemana rozhodčí neponechal výhodu a odpískal faul. "Přitom Jirka souboj ustál a šel sám na gólmana. Jak už to chodí, tak nedáš - dostaneš!" hořekoval asistent trenéra Hostouně Roman Pavelec, a měl pravdu, protože obranu jeho týmu chytře překonal výtečný Rouček a do poločasu se mu to povedlo ještě jednou. "Je ve skvělé pohodě," radoval se předseda Slavoje Petr Kovář.