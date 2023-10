Rozhodčí Rostislav Hudera pomáhal v těžké životní chvíli zachránit lidský život

Kdo by hrál na Kladensku fotbal a neznal Rostislava Huderu? Takových lidí je málo. Přesto se informace, že také on se jako rozhodčí nedávno podílel aktivně na záchraně lidského života, dostala do redakce Kladenského deníku se zpožděním.

Benefice Jana Abrhama, který v 75 letech ukončil aktivní kariéru. Tom Procházka a sudí Rosťa Hudera | Foto: Deník/ Rudolf Muzika