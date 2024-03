Prošel několika kluby a poznal v nich spoustu kamarádů. Teď je populární kladenský fotbalista Pavel Růžička pozval na svojí čtyřicítku. Odehraje se těsně po sezoně na švermovském hřišti a vypadá to, že by se tam mohl sejít parádní průřez fotbalovými generacemi napříč Kladenskem, ale i částí hlavního města. Kdo prostě 22. června na Baníku nebude, jakoby fotbalově ani nebyl.

Pavel Růžička se synkem, ten už ale od doby pořízení snímku o dost vyrostl. | Foto: Deník

Pavel Růžička v kariéře nejradši střílel góly. Za mateřský Švermov, celé dětství pak v SK Kladno, následně v Motorletu, Slaném, Přední Kopanině, na Velké Dobré a nakonec zase doma ve Švemově.

Kulatou čtyřicítku oslaví v dubnu a rozhodl se, že hlavní oslavu nechá až po sezoně a pozve na ní všechny, které v kariéře poznal a měl rád. "Prostě nejlepší fotbalisty, s kterýma jsem si kdy za celý život zahrál a zůstali mi doposud v srdci jako skvělí parťáci. Zároveň ti, kteří nikdy nepokazili srandu a mám na každého z nich nějakou vzpomínku," napsal Pavel Růžička do společného chatu všem osloveným.

Utkání naplánoval jako střet výběru Baníku Švermov proti Výběru jeho skvělých spoluhráčů. "Myslím, když opomenu mé kulaté výročí, tak by to mohla být skvělá akce. Některé z vás sem neviděl desítky let, někteří se mezi sebou asi ani neznáte, ale spojuje nás jedno velké L a to je LÁSKA k fotbalu," dojemně připojil k pozvánce.

Zváni jsou i ti, kdo už nehrají a ani hrát nechtějí, prostě si přijdou jen popovídat a zavzpomínat. Po zápase bude následovat posezení v hospůdce na Baníku. "Vím, že všichni nebudou moci dorazit, ale čím víc nás bude, tím lépe," dodal Pavel Růžička.