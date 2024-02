Patří mezi nejrychlejší kladenské fotbalisty, přesto i Karel Houha po přípravném zápase SK s béčkem Teplic musel uznat, že mladý protivník byl pohybově lepší a zaslouženě vyhrál 3:1. Celkově je ale Houha rád, že se loni v létě po letech do mateřského města vrátil a v klubu se cítí velmi dobře. Ne náhodou patřil na podzim mezi nejlepší hráče týmu.

Fotbalová příprava: SK Kladno (v modrém) podlehl doma FK Teplice B 1:3. Karel Houha v modrém získává míč | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

"Pohybově jsme na tom asi byli tentokrát hůř než Teplice, oni hráli velmi rychlý fotbal. Než jsme se s tím vypořádali, chvilku to trvalo, navíc se nám do půle hrálo hůř proti silnému větru. Po přestávce už to od nás bylo lepší, oni se víc zatáhli a my byli víc na balonu. Bohužel jsme pak udělali dvě chyby a dostali góly," litoval Karel Houha.

Ten ale v závěru předvedl dva pěkné centry. Po prvním snížil hezky Matěj Šnobl, po druhém měl tutovku na hlavě Dominik Šíma, ale přehodil o kousek břevno. "Aspoň se povedlo snížit. Namotivovalo nás to, abychom s výsledkem ještě zkusili něco udělat, bohužel už chybělo víc času."

Pod Františkem Douděrou hrál Karel Houha už třetí ligu ve Zbuzanech, na podzim u něj získal místo v základní sestavě na pravém okraji obrany. Patřil k oporám mužstva, teď si však musí zvykat na nového trenéra, Zdeňka Haška. "Je to zase trochu něco jiného, ale jde o to, abychom si na jeho metody trochu zvykli. Tréninky jsou dobré, hodně intenzivní, a myslím, že to bude dál už jen lepší," říká třiadvacetiletý hráč, jenž hrál od šesti let v SK Kladno, ale brzy odešel na Motorlet a pak do Dukly Praha.

Návratu domů nelituje, naopak je za něj rád. "Jsem doma rád. Líbí se mi zázemí klubu, mám rád kluky v kabině, je tady dobrá parta," těší chlapíka, jenž pokud to čas jen trochu dovolí, uhání kousek dál od SK na stadion Slavoje Kladno, kde povzbuzuje svého staršího bráchu Lukáše.

A ambice Kladna pro jaro? Ani při ztrátě 12 bodů na vedoucí tým divize B Chomutov Karel Houha nic nebalí. "Nic nevzdáváme, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme na konci, na co to bude stačit," dodal.