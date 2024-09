Skvělý začátek utkání v Teplicích měli starší dorostenci SK Kladno. Dostali se brzy do vedení, ale domácí ještě do poločasu skóre otočili. Ve druhé půli už si Tepličtí pohlídali konečné vítězství 4:2.

„Po velice dobrém začátku jsme se dostali do vedení, ale nedokázali jsme vstřelit druhou branku. Zápas pak rozhodly dva slepené góly,“ konstatoval kladenský trenér Jan Procházka.

Naopak horší vstup do utkání a lepší výkon po inkasované brance předvedli v Teplicích mladší dorostenci SK Kladno. Vyrovnat na konečných 1:1 se jim povedlo až v závěru. „V úvodu jsme byli hodně pasivní a dovolili soupeři pohodlně skórovat. Inkasovaná branka pro nás byla budíčkem a začali jsme být aktivnější a částečně převzali iniciativu,“ hodnotil Jan Pejša, trenér Kladna.

V krajském přeboru čekal starší i mladší dorost anglický týden. Minulou středu si nejdříve jednoznačně poradily s Hostouní, ale pak přišlo první zaváhání v Dobříši. Starší dorostenci porazili Hostouň vysoko 7:2 a v Dobříši remizovali 2:2. „S Hostouní nebyl úvod utkání vůbec povedený, a to hlavně díky přístupu, který nebyl odpovídající! Naštěstí si to kluci včas uvědomili a zápas otočili. V Dobříši šlo o zaslouženou remízu pro obě mužstva. My měli uzemní převahu, ale domácí hrozili z rychlých protiútoků,“ řekl Pejša.

Mladší dorostenci si poradili jednoznačně s Hostouní 8:0, ale poté prohráli vysoko 2:8 v Dobříši. „V prvním utkání jsme byli jednoznačně lepší a jen díky slabší koncovce nebyl rozdíl ve skóre ještě větší. Ve druhém utkání jsme těžce narazili. První poločas v Dobříši byl ještě vyrovnaný se spoustou šancí na obou stranách. Ve druhém jsme ale absolutně propadli a postupem času naprosto rezignovali, což je největší zklamání,“ litoval Pejša.

První bod hned na úvod žákovské ligy

Starší žáci SK Kladno mají za sebou první dvě kola v nejvyšší žákovské soutěži a obě stihli za jeden týden. Fotbalisté do patnácti let nejprve remizovali s Příbramí 1:1, a poté prohráli na hřišti Hradce Králové 0:6. „S Příbramí šlo o velmi bojovné utkání z obou stran, které skončilo zaslouženou remízou. Škoda, že jsme neudrželi vedení, soupeř vyrovnal až pět minut před koncem. V Hradci byl obrovský rozdíl v řešení situací v poslední třetině na obou stranách hřiště. Tři inkasované branky v posledních patnácti minutách tvoří rozdíl ve skóre. Domácí vyhráli zaslouženě,“ hodnotil kladenský trenér Vladimír Procházka.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let remizovali v divokém utkání s Příbramí 3:3 a v Hradci Králové prohráli 0:3. „V domácím utkání s Příbramí jsme pět minut před koncem prohrávali 1:2, ale podařilo se nám skóre otočit. Hosté však v poslední minutě ze standardní situace vyrovnali. V Hradci jsme lépe hrající domácí do vážných šancí nepouštěli až do 67. minuty, kdy jsme poprvé inkasovali. Poté jsme v dalších pěti minutách dostali ještě dvě branky a bylo rozhodnuto. Je před námi spoustu práce a chceme se zápas od zápasu zlepšovat,“ přeje si Josef Procházka, trenér Kladna.

Mladší žáci mají za sebou také anglický týden. Fotbalisté do třinácti let v úvodním utkání sezony prohráli v Mladé Boleslavi 5:18, když po první třetině utkání vedli 4:2. „To jsme na hřišti dominovali, a ještě neproměnili řadu šancí. Jenže po přestávce domácí vstřelili kontaktní branku a od té doby existovalo na hřišti pouze jedno mužstvo.“ konstatoval kladenský trenér Radek Hlavsa. V dalším utkání jeho svěřenci prohráli 10:11 s pražskou Duklou. „Zde se nám naopak nepovedla první třetina. Od druhé jsme byli lepším mužstvem a soupeře zatlačili, ale na vítězství to nestačilo,“ dodal Hlavsa.

První utkání v nejvyšší žákovské soutěži odehráli fotbalisté SK Kladno do dvanácti let. Nejprve prohráli na hřišti Mladé Boleslavi vysoko 4:14 a poté s Duklou Praha 1:6. „S Duklou jsme začali zodpovědně a hráči se nebáli hrát. Přestože měl soupeř místy velký tlak, tak jsme s ním dokázali držet krok a bohužel proměnili jen jednu z našich šancí,“ hodnotil Jindřich Fajka, trenér Kladna.

2. ČLD U19: FK Teplice - SK Kladno 4:2 (2:1)

Branky: Vitner, Eška

Sestava: Kralovič – Kopta (46. Abrham), Novobilský, Benedikt, Kejzlar - Bouček, Maxant, Měchura (60. Mucha), Eška, Procházka, Vitner (76. Kolka)

2. ČLD U17: FK Teplice - SK Kladno 1:1 (1:0)

Branka: Hájek

Sestava: Koloušek - David (79. Hájek), Kučera, Novobilský, Komín - Drechsel, Novotný (46. Chlapec) - Polák (46. Novák), Jílek (30. Protiva), Peroutka (46. Šmolík) – Burle

KPSD: SK Kladno U18 – Sokol Hostouň 7:2 (3:2)

Branky: Feřtek 4x, Požár, Klein, Kolka

Sestava: Tunka - Abrham, Hůla, Požár, Sychevskyi (54. Drechsel) - Palán, Kolka, Pospíšil, Haluza - Feřtek, Klein

KPSD: MFK Dobříš - SK Kladno U18 2:2 (0:1)

Branky: Haluza 2x

Sestava: Hejkal - Hrudka, Abrham, Požár, Sychevskyi - Palán (61. Mezera), Kolka (68. Šťastný), Pospíšil, Haluza - Feřtek, Klein

KPMD: SK Kladno U16 – Sokol Hostouň 8:0 (6:0)

Branky: Šťastný 2x, Hájek 2x, Valach, Jemelka, Přerovský, Mestek

Sestava: Nohava - Záruba, Antonov, Mestek, Mezera - Mariňák, Bacílek, Šťastný, Fuchs (46. Přerovský) - Hájek (46. Kalík), Valach

KPMD: MFK Dobříš - SK Kladno U16 8:2 (2:1)

Branky: Bacílek 2x

Sestava: Nohava - Přerovský, Polcar, Antonov, Mezera (32. Sychevskyi) - Kalík (46. Soukup), Šťastný, Bacílek, Mariňák - Hájek, Jemelka (46. Fuchs)

ČLŽ U15: SK Kladno - FK Příbram 1:1 (0:0)

Branka: 58. Holý

Sestava: Jícha Jakub - Sýkora (45. Paur), Vejvoda (60. Pleiner), Hauge, Háž - Vavřínek (75. Hruška), Linc (75. Melka), Lidický - Svoboda (55. Macháček), Holý, Kadlík (68. Zachariáš)

ČLŽ U15: FC Hradec Králové - SK Kladno 6:0 (2:0)

Sestava: Jícha Jakub (59. Lhota) - Paur (59. Sýkora), Kantor, Hauge, Pleiner (59. Háž) - Macháček (50. Zachariáš), Hruška, Linc (59. Melka), Lidický, Kadlík (70. Skála) - Holý (50. Svoboda)

ČLŽ U14: SK Kladno - 1. FK Příbram 3:3 (0:1)

Branky: Lukáč, Zemek, Rindoš

Sestava: Vávra- Kalinová (55. Dudáček), Antonov, Rindoš, Blažek (60. Ciniburg) - Otcovský, Zemek, Soukup (35. Poloček), Dvořák (65. Kučera), Vlček (30. Hons) - Lukáč.

ČLŽ U14: FC Hradec Králové - SK Kladno 3:0 (0:0)

Sestava: Šnábl - Kalinová (66. Hons), Antonov, Rindoš, Blažek (48. Ciniburg) - Dvořák (66. Topolanský), Zemek (48. Dudáček), Otcovský, Poloček (41. Doležal), Soukup (64. Kučera) - Lukáč.

ČLŽ U13: FK Mladá Boleslav – SK Kladno 18:5

Branky: Ricci 3x, Kalousek, Dia

Sestava: Verner, Rojt – Svoboda, Hlavsa, Ricci, Macháč - Hunal, Dia ,Chadima, Skolil, Pchalek, Pelc, Hlinovský, Spal

ČLŽ U13: SK Kladno - FK Dukla Praha 10:11

Branky: Dia 4x, Chadima 3x, Pelc, Spal,Skolil

Sestava: Verner – Hosnedl, Hlavsa,Ricci, Macháč - Hunal, Dia - Chadima, Skolil, Pchalek, Pelc, Hlinovský, Spal

ČLŽ U12: FK Mladá Boleslav – SK Kladno 11:4

Branky: Kolka, Majer, Fajka, Saska

Sestava: Štěpánek, Kieryk – Fajka, Dolejš, Kouba, Svoboda, Vicenec, Kolka, Saska, Kubeš, Majer, Kravčík, Kotovič, Novotný, Volf, Pomahač

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Dukla Praha 1:6

Branka: Majer

Sestava: Štěpánek, Kieryk – Fajka, Kučera, Dolejš, Svoboda, Volf, Kolka, Saska, Kubeš, Hruška, Kravčík, Majer, Roll, Vicenec, Pomahač

Petr MAŇKOŠ