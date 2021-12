"Byl to po zápas, v kterém by někteří naši hráči netrefili ani vrata od stodoly. Klidně by se to mohlo vysílat na Silvestra. Viděl jsem na klukách v poločase, že rozdíl v koncovce je pro ně frustrující," řekl kladenský kormidelník a ocenil morál týmu.

"Dřeli jsme a nakonec se nám to podařilo otočit," pochvaloval si. Satani vedli 5:4 avšak ani to nebyl konec jejich starostí. Potom, co v obrovské šanci trefili tyčku zívající brány, soupeř z protiútoku vyrovnal!

"Ani to nás nesrazilo. Silou vůle jsme dotlačili míč do brány a v power play jsme si těsnou výhru pohlídali," uvedl Veselý.

Kladno je před letošními dohrávkami páté a v novém roce ho čeká v hlavním městě souboj s Wizards.

