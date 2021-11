Vítězové vydělali na faktu, že skončily fotbalové soutěže a konečně mohli nastoupit v plné síle, takže se dá očekávat jejich posun v průběžném pořadí. "Sami říkali, že se poprvé sešli v nejsilnějším složení v čele s třetiligovými a divizními fotbalisty," řekl kladenský kormidelník.

Jeho tým působil futsalovějším dojmem, to ale bylo vše, v čem měl navrch. "Soupeř na tom byl lépe kondičně, v dynamice a také silově. Bylo vidět, že to jsou dobře trénovaní fotbalisté a myslím, že potrápí kdekoho," řekl Veselý, jehož tým zajíždí v pátek do Světlé nad Sázavou, kde má domácí prostředí Chotěboř, která má na pátém místě o tři body víc než osmé Kladno.

"Po iks letech se nekoukáme na horní příčky tabulky, nýbrž na dolní. Doufám, že od teď už budeme v tabulce jen stoupat. Do Světlé odjedeme kompletní, protože si všichni uvědomujeme vážnost situace," uzavřel Veselý.