Veselý se nadále snaží pracovat na posílení týmu, což není snadné, protože Kladno nepatří mezi finančně nejsilnější kluby, byť náklady na sezonu má pokryté. Satani hrají výhradně na amatérské bázi bez finančních odměn. "O to víc si v dnešní době u kluků vážím, že k tomu takhle přistupují," pochvaloval si Veselý a podotkl, že soupeř v úvodním kole nepatří mezi příjemné.

Sbohem dali klubu brankář Kučera a z osobních důvodů Fujdiar. Naopak konkurenci v bráně by měl zvýšit mladý gólman fotbalového Libušína Koco.

Za největšího favorita považuje poloprofesionální Krupku, našlapanou cizinci. Koneckonců to potvrzovala v loňském nedohraném ročníku, v němž týmy absolvovaly pouze čtyři kola. Silný bude i Perštejn, který trénuje futsalová legenda David Filinger, či tradičně dobrý Jablonec.

Po třech druhých místech v řadě by konečně chtěli dosáhnout na kýžený postup do nejvyšší soutěže. "Vzhledem k jménu a historii klubu si nemůžeme dovolit hrát jinde než na špici," prohlásil kouč Jiří Veselý s vědomím, že se budou prát se silnou konkurencí.

Utkáním v Turnově v neděli večer vstoupí futsalisté Kladna do nového ročníku II. ligy Západ.

