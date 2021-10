Stalo se tak deset vteřin potom, co byl po druhé žluté vyloučený autor první branky hostů Čurda. Veselý si narazil s Jarábem, mazal z půlky před bránu a čekal podle domluvy, že Jaráb vypálí. Pak jeho ránu ekvilibristicky trefil a umístil do sítě.

Vzhledem k souběhu s fotbalovými zápasy odjelo Kladno do Českého ráje pouze s osmi hráči, přičemž tři byli gólmani!

Kouč vzhledem k náročnosti duelu vysekl svěřencům a spoluhráčům poklonu. "Musím kluky pochválit za to, jak k utkání přistoupili a jak to odehráli. Třeba Michal Jaráb hrál zápas prakticky bez střídání," řekl Veselý, který do utkání naskočil po dlouhé době.

Nemohl v tom kluky nechat. Duel prý uhrál zkušenostmi a ani kondičně na tom nebyl špatně. "Nakonec jsem si utkání užil," pochvaloval stoper libušínského Baníku s tím, že podle jeho soudu plichta odpovídala poměru sil na hřišti.

"Nakonec remízu beru. V první půli jsme byli lepší my, v druhé soupeř, který měl výrazně víc hráčů, víc sil a velmi dobrou podporu diváků," uvedl kladenský kormidelník a ocenil zejména úvodní část, kdy předváděli takticky vyspělý výkon.

V pátek se Satani představí doma. Ve 20.00 hodin přivítají pražské Wizards, kteří v úvodním kole rozdrtili Teplice 11:4.

Turnov - Kladno 4:4 (2:3). Branky: 7. Špína, 19., 30. Hurt, 37. Veber - 5. Čurda, 14. Vašák, 18., 40. Veselý.