Hostům nevyšel začátek utkání. Než se po delší pauze rozjeli a dostali do herní pohody, prohrávali 0:2. Domácí byli dynamičtější, pohyblivější a zaslouženě vedli.

Pak Satani změnili taktiku. Vsadili na vysoký agresivní presink. Soupeře donutili k chybám a do přestávky srovnali skóre. Bohužel na začátku druhého poločasu šli Pražané po střele z dálky opět do vedení.

"Pak už jsme byli zase lepší a donutili domácí k chybám, které jsme trestali. Až na prvních deset minut jsem byl spokojený," pochvaloval si kouč vítězů Jiří Veselý a ocenil, jak jeho zkušení svěřenci odehráli poslední tři minuty utkání, v nichž nepůjčili protivníkovi balon. "Troufám si říct, že to zvládli excelentně a s bravurou," podotkl trenér.

Velká ryba v čeřenu fotbalových Velvar: ex-kladeňák Kott!

V tabulce páté Kladno vyhrálo potřetí v řadě. Teď ho však čekají zkoušky ohněm. Narazí totiž na aspiranty postupu. Nejprve přivítá Perštejn a poté pojede na palubovku vedoucí Krupky.

"Jsou to týmy plné cizinců. Bude to s nimi hodně náročné," konstatoval Veselý, který v Praze obdržel čtvrtou žlutou v sezoně, a to znamená, že v pátečním domácím duelu (20.00) bude sedět v hledišti.

Kladenský kormidelník tvrdí, že kartu opět dostal neoprávněně. Za stavu 0:2 měl u sporného momentu výhrady k soudci. "Pracovaly ve mně emoce jak k hráčům, tak k rozhodčím. Oslabil jsem tým na další zápas, myslím si však, že i tak dokážu koučovat," uzavřel karetní rekordman mezi trenéry.

Bývalí reprezentanti Lička a Marek pomohou Hostouni