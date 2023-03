„Jsme spokojení a teď si jdeme užívat do místní sauny, Rynholec má úžasný areál,“ smál se trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Jak to v sauně proběhlo, po tom Deník nepátral, zatímco zápas z pohledu zelenobílých popíše rád. Pro Sokoly začal hrůzostrašně, když střela z dálky zaskočila brankáře Tetoura, ten ji vyrazil před sebe a Budínský pohodlně doklepl na 0:1. „Tety nás mnohokrát podržel, chybu mu vyčítat nebudeme. Ale byla to komplikace, protože taktika byla postavena na tom, že budeme držet co nejdéle stav 0:0,“ popisoval Dominik Rodinger.

Jeho tým však zrychlil hru a chvíli před přestávkou vyrovnal. Pomohla mu kvalita Adama Vlasáka, jenž sice v zimě neuspěl na zkouškách v ligových klubech Budějovic a Prostějova, ale získal tam další sebevědomí a v ČFL je už jasně rozdílovým hráčem. Jeho akce to prokázala: vnikl drze do vápna a pověsil merunu k zadní tyči – 1:1.

Vyrovnání Hostouni ve druhé části pomohlo, tam už byla lepší. A tlak proměnil v gól, když v 61. minutě trenér Rodinger poslal na hřiště čerstvé Mikera a Habovdu. Byla to trefa, nebo chcete-li žolík, protože Ukrajinec ani ne po minutě dal gól. Po centru opět Vlasáka byl správně na zadní tyči a nezaváhal!

Ve zbytku zápasu se hosté vedení ex-kladenským koučem Zbyňkem Bustou snažili o vyrovnání, měli nápor, ale neuspěli. „Koncovka byla trochu hektická, ale ještě prostě nemáme tolik zkušeností, abychom takové zápasy zvládali ve větším klidu. To ale přijde časem, kluci si tím prostě musí projít a dnes to zvládli, soupeř žádnou velkou šanci neměl,“ dodal Dominik Rodinger s gratulací mladíkovi Dominiku Šmerdovi, jenž hrál svoje první minuty v ČFL.

Hostouň – Povltavská FA 2:1 (1:1). Branky: 42. Vlasák, 62. Habovda – 9. Budínský. Rozhodčí: Severýn. Diváků: 100.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy (61. Habovda), Bízek, Kosík, Hucek – Januška (78. Šmerda), Krunert, F. Novák, A. Fotr (61. Miker), Neruda – Vlasák (84. D. Novák).