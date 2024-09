Akce se podařila, fanoušci Kladna nosili na Stadion Františka Kloze školní batohy, sešity, tužky, pravítka, propisky, tempery a také modelíny. "Pomyslný hřeb celé akci nasadila kabina našeho A tým, která se mezi sebou složila na batohy plné vybavení. Ukázali tím, že jako klub táhneme za jeden provaz," byl rád organizátor akce, tiskový mluvčí SK Adam Cimrman.

Hráči základní sestavy s plnými batůžky symbolicky nastoupili při nástupu před utkáním, které se jim povedlo a vyhráli 3:2.

Povedla se ale celá akce. "Nebyli jsme si jistí, zda se informace o sbírce pomůcek dostala ke všem fanouškům, ale příjemně nás překvapilo, kolik lidí nějaké věci doneslo. Moc jim za to děkujeme, ukázalo se, že tahle témata nejsou fanouškům lhostejná. Školní potřeby jsou žádané a my je tento týden budeme rozvážet do místních škol a neziskových organizací," dodal Adam Cimrman.

My dodejme, že pokud máte zájem přispět i po skončení akce, kontaktujte e-mailovou adresu marketing@skkladno.cz