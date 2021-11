Novo není mateřským klubem Stanislava Junga. Pochází z Prahy západ, kde začal s fotbalem v Sokole Statenice, kam chodíval s ostatními kluky dost daleko pěšky na každý trénink. Jenže už tehdy ho začala trápit kolena, ta ho zlobila po celou kariéru. S fotbalem byl na dva roky konec a Standa si dokonce myslel, že napořád.

Ale vrátil se, ve čtrnácti zamířil rovnou do dorostu Sokola Úhonice, tam si ho bleskově vyhlédla sousední Rudná a v té zase rychle pražští Bohemians. V jejich dorostu nasbíral i ligové starty, ovšem nadějnou kariéru přerušila vojna. „Bohužel bez tlačenky jste se do vojenského fotbalového klubu jen tak nedostali, a tak jsem na vojně nehrál a podruhé si myslel, že je s fotbalem konec,“ vypráví chlapík, který se nakonec vrátil domů do Úhonic a jejich dresu stihl jen šest zápasů.

Rozstřílel se tak, že ho zase zlákala Rudná a to byla tehdy parádní adresa, vždyť se tam hrál krajský přebor. „Většinou jsme byli na špici. Hrával jsem tam pět let třeba s tátou pozdějšího reprezentanta Radka Šírla nebo dalším výborným hráčem Lubošem Kardou, ale dělal jsem na Poldovce, oženil se do Kladna, a tak mě zlákalo Novo, i když se mluvilo i o Kročehlavech. Ty hrály výš, ale já už chtěl spíš klid a Novo jsem zvolil dobře, byla tam hodně fajnová parta,“ pochvaluje si Stanislav Jung svůj tehdejší přestup.

Už byl napořád, jiný klub v kariéře nevyzkoušel. A na tehdejší partu vzpomíná nejraději. „Hráli jsme od podlahy, na naší pološkváře to každého bolelo. Proto jsme doma vyhrávali,“ říká a jmenuje kluky, z nichž někteří už nežijí, ale všechny má pořád v srdci: Míra Šona, Standa Hympl, Pavel Brejša, Petr Němec, Petr Šmatlák, Láda Svoboda nebo Petr Novotný. „Byla to A třída, ale mělo to kvalitu. Pro tyhle kluky byl fotbal hned za rodinou a prací, dneska je někde na devátém desátém místě. My šli do každého zápasu s obrovským srdcem, a také jsme se těšili, že pak výhru zapijeme. Dneska si kluci sednou po zápase málokdy,“ mrzí ho.

Kolik nastřílel Jung v dresu Nova gólů, to už si nepamatuje. Bylo by jich víc, kdyby ho neustále nelimitovala zranění kolen, vždyť ještě po nástupu na trenérskou sesli občas nastoupil a góly zase střílel. A to už se mu blížila čtyřicítka. A na který vzpomíná nejraději? „Vyhráli jsme ve Strašecí, kterému se tehdy uzdravil skvělý gólman Láda Kozel. Já mu jí tam pustil z 25 metrů, trefilo to obě tyčky a pak do sítě. Navíc jsem pak přihrál Petru Voskovi a vyhráli jsme slavně 2:1,“ směje se.

Špatně si Standa Jung nevedl ani jako trenér. Po půlroce u přípravky ho hned oslovilo áčko, kde je s přestávkami dodnes. Ale objevil se také u projektu, v jehož rámci Novo vychovalo výbornou generaci fotbalistů, z nichž dodnes mnozí jeho barvy hájí. Se zásadním příspěvkem dalších trenérů Němce a Koblihy vyrostl tým, z něhož tři hráči kopali vyšší soutěže, Dominik Santler na Kopanině, Martin Bureš v Aritmě a Jungův syn Standa mladší v Jirnech. Byl velkým talentem, ale nakonec dal přednost práci.

Ostatní šikovní borci z tehdejšího mužstva jako Šromovský nebo Sikora zůstali a dodnes barvy Nova hájí v okresním přeboru, kde se klubu pod vedením Stanislava Junga závěr podzimu povedl. Jakoby hráči podvědomě přidali, když se blížila oslava jeho šedesátin.

Zda bude i další kulatiny slavit doma je ale hodně nejisté. Novo o hřiště přišlo, získalo ho město. A víc zřejmě potřebuje parkoviště či další plavecký bazén, to se teprve ukáže. „Prý nás dají do Rozdělova, ale já se bojím, že až přijdeme o hřiště, tak klub zanikne. Snad se pletu,“ dodal oslavenec Stanislav Jung.

