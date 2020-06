Kladnu už schází jen zraněný stoper Hanzlík, zatím Slanému chyběli na stoperu hned čtyři hráči včetně základních stavebních kamenů Obrtlíka a Jarába. Nahradili je zkušený Mareš s mladým Dandou a přes snahu na kladenské výpady nestačili oni ani jejich spoluhráči.

Slánský tým se staronovým trenérem Martinem Novým a posilami Kolmistrem (dříve Kladno a Hostouň) a Šmidrkalem známým z Velvar či Poříčan zvládl jen úvod zápasu. To dokonce skóroval, ale kvůli faulu na brankáře Kindla gól neplatil.

Pak už Kladno trestalo všechny domácí chyby. Mladíček Šnobl se trefuje v každém utkání a zvládl to i v 10. minutě po akci Tótha. Na 0:2 dával levačkou Holub, na 0:3 Pospíšil. Hráči byli pokaždé volní v nebezpečných prostorech. Do pauzy dávali na hrozivých 0:5 po krásně sehraných akcích Tóth a znovu Šnobl.

Hned na úvod druhé části ukázal dravý P. Růžička, že také rád skóruje a z těžké pozice zvýšil už na 0:6. Teprve poté se chytili i domácí – bleskový brejk pěkně proměnil ranou o břevínko Maroušek. Poslední slovo však patřilo stylově hostujícímu Dominiku Šímovi, který comeback po dlouhém zranění ozdobil přesnou hlavičkou na 1:7.

„Člověk není nikdy úplně spokojený. Hlavně v úvodu nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Sice je hezké, že jsme dali hodně gólů a měli další šance, ale pořád je na čem pracovat. Jsou tam nedostatky při napadaní a další, všemu se ještě budeme věnovat,“ líčil po zápase hostující trenér Jan Pejša.

A souhlasil s tím, že mužstvu Kladna hodně prospěl příchod někoikka borců. „Konkurenční prostředí vždycky prospěje a nemusí to být jen ve sportu. Prostě člověka donutí k lepší výkonnosti v tréninku i zápase, takže to kvituji.“

Přestože Kladenští mají aktuálně dost hráčů, případným hodně kvalitním posilám na některých postech by se nebránili. „Jsou posty, kde bychom potřebovali posílit a víme o tom. Uvidíme, co se povede zrealizovat,“ dodal Jan Pejša.

Domácí trenér Martin Nový byl z pohledu výsledku hodně nespokojen. „Udělali jsme strašně moc individuálních chyb a soupeř nás ze smrtících brejků trestal. Přitom jsme na tuhle jeho zbraň upozorňovali a připravovali se na to. Měli však vysokou efektivitu zakončení a my nikoliv, protože dvě tři možnosti jsme měli také. Pak už čekali na naše chyby,“ mínil Nový.

Na absenci kvarteta stoperů se nevymlouval, nicméně přiznal, že scházeli. Navíc výborný středopolař Mareš musel vzadu zaskočit. „Museli jsme tam dát i mládí, ale kdy jindy by si to měli vyzkoušet. Byl to sice těžký soupeř, jenže to je fotbal. Obrtlík i Jaráb budou základními stavebními kameny,“ zdůraznil Martin Nový.

Ten se vrátil do Slaného po dvou letech. Dvojice Pazdera – Urban už pokračovat nechtěla, cíl - záchranu – splnili. Vedení muselo hledat a šéf týmovýích operací Radim Vavroch oslovil i Martina Nového, byť si na začátku jara plácl s Tuchlovicemi. „Jsem rád, že mi předseda Pepa Bešta pustil. Srdíčko mě lákalo spíš do Slaného, kde se navíc hraje vyšší soutěž,“ poslal Nový poděkování do Tuchlovic.

Ty mimochodem hrají v neděli od 15 hodin v Srbech s Libušínem.

SK Slaný – SK Kladno 1:7 (0:5). Branky: 75. Maroušek - 10. a 45. Šnobl, 28. Holub, 33. Pospíšil, 39. Tóth, 48. P. Růžička, 80. Šíma.

Slaný: Sábl – Vašák (46. Maroušek), Mareš M., Danda P., Zelenka O. (46. Volgner) – Šmidrkal, Trnka, Vimr (55. Beneš), Kolmistr – Galbavý (70. Řehák) – Nádeníček (70. Novotný).

Kladno: Kindl (46. Vokoun) - Ježdík, Abrham, Pechr (46. Stříška), Nosek - Čížek (46. Dejčmar), Říha (46. J. Růžička), Holub, Pospíšil (60. Šíma) - Tóth (46. Procházka) - Šnobl (46. P. Růžička).