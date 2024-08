„Byl to další zápas, jaký nás čeká v ČFL. Vltavín je typický protivník, který má pár svých hráčů a k tomu jim přicházejí kluci ze Sparty, tedy mladíci vychovávaní v profi režimu. I proto je výsledek fajn a že měl soupeř ještě nějaké šance neřeším. Gólem je pouze proměněná šance,“ usmál se trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Ten poprvé v přípravě udělal změnu, nevystřídal dvě jedenáctky. Brankář Smrkovský i obrana zůstali celé utkání, jeho drtivou většinu pak odkopali také Kozel, Jakab a Pospíšil. Dá se odhadnout, že kouč na tyhle borce bude sázet v základu také za týden, ale potvrdit to nechtěl. „Pořád je to zkouška, byť někteří už dostali vyšší minutáž. Program teď bude náročný, bude se hrát ještě pohár a my potřebujeme celý kádr. A je to o hráčích: aby ti co nehrají, udrželi koncentraci, aby pak hráli. Když se někdo sekne, tak se do sestavy nedostane. My chceme ale všechny,“ jasně říká Hašek.

Jeho tým poslal brzy do vedení Matěj Šnobl. Míč mu po souboji s brankářem vybojoval Josef Jakab a střelec pak už jen hlavičkoval do opuštěné klece. Vltavín mohl vyrovnat na konci poločasu, ale Maione těsně neuspěl.

Po pauze začalo Kladno zase skvěle, čerstvý Šíma ukázal fotbalovost, katapultoval dopředu Tesaře a mladík ze Sparty ukázal tah na bránu i přesnou ránu zpoza vápna – 2:0.

Ital Maione ve službách Vltavínu pak sice po průnikové přihrávce středem pohodlně snížil, ale radost hostů trvala jen chvíli. Pospíšilova libová ulička vyslala Jakaba a ten uklidil merunu k tyči na způsob slavného Thierry Henryho.

Vltavín pak zahodil velkou šanci, další mu po rohu fantasticky lapil Smrkovský, domácího Dikeho zase v jasné možnosti zblokovali obránci. A tak zůstal stav 3:1.

„Výsledkově byl zápas povedený. Trochu jsme si zvykali na větší hřiště, jak se na něm posouvat, zároveň měl soupeř specifické rozestavení a trochu nás tak překvapil. Ale popasovali jsme se s tím dobře, dali první branku a hrálo se nám dobře,“ zhodnotil duel Daniel Kozel, výrazná posila Kladna.

Zdeněk Hašek pak ještě odmítl, že by základ sobotní sestavy měl být shodný s tím, který vyběhne za týden proti Teplicím. „Neumím říci, kdo nastoupí proti Teplicím, zkoušíme součinnosti hráčů, ale není to o tom, jestli nastoupí. Spíš jak bude vypadat celý tréninkový týden, a také budeme stavět sestavu podle soupeře,“ uzavřel.

SK Kladno – Loko Vltavín 3:1 (1:0). Branky: 9. Šnobl, 47. Tesař, 62. Jakab – 59. Maione.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš (80. Hrdlička), Rendla, Rubeš, Fojt (Borák) – Kozel (80. Park) – Jakab (68. Houha), Pospíšil (76. Eichler), Buneš (60. Dike), Tesař (60. Shi) – Šnobl.