Cílů máte pro jaro dost, zkuste je shrnout prosím… Je to tak, bojovat budeme na všech frontách. Chtěli bychom, aby se áčko ještě popralo o postup do ČFL, béčko aby v A třídě pokračovalo v líbivém fotbale a hrálo dál v horních patrech tabulky. U devatenáctky je jasným cílem záchrana ligové soutěže pro Kladno, u mladších dorostů je to naopak spíš o výchově a případném vyhledávání dalších talentů. Žáci (U15) jsou specifičtí, protože v lize je sice baráž asi nemine, ale hrát ji bude pak už mladší kategorie (U14), která si ji podle svých výkonů od podzimu zahraje, nebo ne.

Áčko mužů zkuste trochu rozvést. Jste třetí a na vedoucí Českou Lípu ztrácíte šest bodů. V přípravě sice vás tým vypadal víc než dobře, ale je skutečně reálné silného soka předehnat?

Jsem přesvědčen o tom, že to reálné je. Šest bodů může vypadat hodně, ale v tříbodovém systému to zase tak moc není. Navíc máme s Českou Lípou domácí zápas a pokud bychom ho zvládli, už ta ztráta tak dramaticky nevypadá.

Hostouň ulovila před startem ČFL velkou rybu, brankáře Davida Bičíka!

Pozitivní byly i skvělé výsledky v přípravě, kde jste perfektně čelili i silným mužstvům z ČFL. Nestraší vás trochu ty dobré výkony?

Asi možná trochu ano, protože se říká, že kdo moc vyhrává v přípravě, tak v soutěže už nikoliv. Já jsem ale rád, že kluci hráli takhle kvalitně. Chceme do nich dostat vítěznou DNA a to se může dařit i díky výhrám v přípravě. Ještě před rokem dvěma jsme hráli proti ČFL třeba dobře, ale nevyhrávali, teď už ano.

Specifikum Kladna je, že drtivá většina borců jsou odchovanci, stejně tak trenéři, bývalí skvělí hráči bratři Procházkové či Kalina. Jsou úspěchy také tím?

Může to tak být, touhle cestou jsme prostě chtěli jít. Nicméně máme i hráče zvenku. Je jich málo, ale nebráníme se jejich příchodu. Většinou přinesou něco nového, jiný pohled. To je také důležité.

Hanzlík je zpátky. Po dvou a půl letech už věřil možná jen on, ale povedlo se!

Vrátím se k dorostu, který je ve složité situaci, třetí od konce – a spadnout mohou i čtyři mužstva. Loni to byly pěkné nervy, ale záchrana se povedla, co letos, kdy jste dokonce povolali na trenérský můstek Jana Pejšu?

Věřím, že to kluci zase zvládnou. Na podzim měli i dost smůly, a naopak na jaře vždycky hrajeme lépe. V zimě je víc času na přípravu, hráči už jsou delší čas pohromadě. To v létě neuděláte, protože vám přijdou noví kluci z nižší kategorie a během pár týdnů musíte rychle udělat hodně změn.

SK Kladno letos slaví 120 let od svého založení. Slavili jste už plesem, nechystáte ještě něco v létě?

Ples byl tou hlavní oslavou, nic dalšího konkrétního zatím nechystáme. Něco jako pozvání internacionálů nás úplně neláká, termínů na to bývá v létě dost málo. Možná jedině něco s našimi odchovanci, uvidíme.