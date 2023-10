Předseda Středočeského fotbalového svazu Tomáš Neumann se jako člen výkonného výboru FAČR zúčastnil dlouhého úterního jednání o budoucnosti trenéra Jaroslava Šilhavého. Už včera Neumann nepopíral, že se ani jemu hra národního mužstva v posledních zápasech nelíbila, přesto i on myslí, že rozhodnutí vyčkat a dát kouči a jeho realizačnímu týmu ještě šanci do konce kvalifikace je to nejlepší možné řešení.

Předseda SKFS, člen výkonného výboru FAČR a trenér futsalové reprezentace Tomáš Neumann. | Foto: Deník/Rudolf Muzika

„Seděli jsme tam fakt dlouho a poctivě hledali nejlepší možné řešení. Vzhledem k tomu, že už vlastně za týden se budou obesílat kluby s další nominací, jsme rozhodli, že trenér bude u týmu do konce kvalifikace. Po zápase v Olomouci (s Moldavskem) si sedneme znovu a vzhledem a podle situace budeme hledat další koncepční řešení, nyní by to bylo unáhlené,“ říká Tomáš Neumann.

Také on vnímal spekulace o některých jménech, která zejména média nabízela, ať už to byli Jindřich Trpišovský, Michal Bílek nebo Ivan Hašek, ale výkonný výbor se jimi probírat nechtěl. „Krátkodobou výpomoc, o jaké se mluvilo v souvislosti třeba s Jindrou Trpišovským, jsme neřešili, vždyť ho se Slavií čeká liga i evropské poháry. A chodit od trenéra k trenérovi, mít na to sedm dnů, to nejen mně přijde nekoncepční,“ odmítá hektiku shánění nového trenéra Tomáš Neumann.

Ten už před zasedáním litoval, že v národním týmu nehraje Antonín Barák, jehož trenér před časem z nespecifikovaných důvodů přestal do nominací zařazovat. „Kreativních hráčů působících v kvalitních ligách nemáme mnoho. Tonda by sice kvůli zranění stejně teď hrát nemohl, ale Jarda Šilhavý s ním v kontaktu je a je možné, že se do mužstva vrátí. I tom jsme v úterý mluvili,“ říká šéf SKFS.

Mimochodem také on je reprezentačním trenérem – futsalovým - a také on v minulosti čelil tlaku při neúspěšných výsledcích. „Já osobně pracuji pod tlakem rád, nikdy mi to nevadilo a spíš mě to posouvalo. Samozřejmě tlak na mne a současný tlak na Jardu Šilhavého je něco trošku jiného, ale s tím do toho šel. Když jste v takové funkci, musíte věřit sám sobě, lidem kolem sebe a pak můžete na svůj cíl dosáhnout. Já myslím, že Jaroslav Šilhavý a český tým to dokáží a na Euro postoupí,“ dodal Tomáš Neumann.