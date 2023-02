Sám o sobě říká, že i když hru miloval a mydlil fotbal s kamarády od malička, tak mu bůh nenadělil tolik fotbalového talentu jako bráchovi. Když to začal cítit, pomalu se začal přehazovat do roce funkcionáře. Rád vzpomíná hlavně na dlouholetého sekretáře SK Pyšely a SK Benešov Jiřího Magnuse, který loni bohužel skonal. Právě on ho nejvíc naučil a v roce 2008 ho spolu s panem Sládkem posadili do křesla sekretáře SK Benešov. S jedinou přestávkou tam vydržel 14 let, ale loni vyhrál výběrové řízení a přesunul se z klubového fotbalu na půdu svazu.

Jak jste se dostal k funkci sekretáře SKFS, hodil vám někdo laso? A neměl jste z něčeho obavy?

Laso mi nikdo nehodil, přihlásil jsem se sám od sebe do výběrového řízení, kde jsem samozřejmě musel prokázat fotbalovou gramotnost. S podobnou prací jsem měl zkušenosti samozřejmě z Benešova. Začal jsem dělat fotbal jen z druhé strany, potřeby klubů jsem měl navnímané. Nebál jsem se toho.

Knobloch vidí ve fotbale progres, ale také se zlobí, i na špičky. Proč?

Tuším, že jste jediným klasickým zaměstnancem SKFS a tak trochu „holka pro všechno“. Prý pomáháte několika komisím, do toho máte asi i řadu jiných povinností. Čeho je nejvíc a jaký servis přesně komisím připravujete?

Jsem vyslancem FAČR do SKFS, zodpovědný za to, že všechno bude fungovat, že poběží soutěže, že budou fungovat komise, které obsluhují soutěže. Nejvíc práce je samozřejmě od začátku března do půlky listopadu. V tomto období se hrají soutěže. Úplně nejvíc je toho od začátku června do konce července. V tomto období musíte ukončit starý soutěžní ročník a rozlosovat nový. To s fotbalem usínáte i vstáváte, v létě jedete na plný plyn v podstatě nonstop.

Četl jsem, že svaz shání vašeho asistenta nebo asistentku, je práce opravdu tak moc? Co bude mít nová persona nejvíc na starosti?

Práce je to rozmanitá, ve fotbale se pořád něco děje (úsměv). I když se to nezdá, je toho vážně hodně. Klasický full time job, zvlášť když v klubech krajské úrovně dělají lidé vesměs po zaměstnání a volají někdy i ve 20 hodin večer. K sobě mám člověka, který ale končí, bude dělat na plný úvazek na jiné pozici ve FAČR, takže ano, sháníme někoho ke mně.

B třída od jara hlavně v neděli. Šéf STK Daniel Devera má jasné vysvětlení

Těšíte se na letní los? Prý vám dal loni jako nováčkovi docela zabrat?

Teď na jaře je los naštěstí v podstatě hotový, ladíte jen detaily, komunikujete s kluby ohledně hracích dnů, ale vesměs je to hotové od předchozího léta. To loňské pro mne bylo opravdu takovou zatěžkávací zkouškou. O přípravě vylosování jsem samozřejmě jakousi představu měl, ale realita je realita. Nesmíte vylosování nikomu zkazit, každý má nějakou návaznost na jiné družstvo, na jinou soutěž. Je to skládačka, živý organismus. Naštěstí jsme to ale s klukama z STK zmákli.

Jaké je pro sekretáře SKFS zimní období? Je klidnější, nebo i teď potřebují kluby řešit svoje problémy?

Hlavně v klidu můžete vyrazit na dovolenou. Všem jsem dal info, že nebudu skoro tři týdny k zastižení a dokázal jsem si odpočinout. Na přelomu roku bilancujete, účtujete různé dotace, doháníte resty, na které není v průběhu roku čas.

Je na vás slyšet chvála, zaznamenal jste i negativa?

Na to se těžko odpovídá. Do očí vám nikdo nic neřekne. Spíš se musíte zeptat v klubech, nebo lidí co dělají v rámci SKFS, případně na půdě FAČR. Největším negativem je, že mě ve fotbalovém prostředí každý už někam řadí, nemůžu jít třeba na zápas Benešova jako normální člověk, každý za tím něco vidí.

Jak jste vůbec vnímal podzimní část soutěží? Byl klidný, nebo vás něco rozhodilo?

Troufnu si říct, že mě nerozhodilo nic. Pouze jsem byl rozčarován chováním některých klubů a jejich funkcionářů v krajském přeboru žáků. Plácají se po zádech jak vychovávají děti a přitom staví hráče "na černo". To co předvedli funkcionáři Rapidu Psáry a ČLU Beroun bylo nechutné a do fotbalu, hlavně do mládežnického, nepatří.

Vesnický fotbal, kraj i špička FAČR. Pavel Chán spravuje finance všech úrovní

Chystá se zřejmě velká reorganizace soutěží, co na případné zrušení B tříd říkáte, má tohle rozhodnutí FAČR podle vás v kraji i celé republice opodstatnění?

Úroveň fotbalu rozhodně nestoupá a nedělejme, že to nevnímáme. Reorganizace by měla pomoct zkvalitnit soutěže. Mám navnímané úrovně soutěží od ČFL po okresy, takže vidím, že je reorganizace je určitě na místě. Samozřejmě náš kraj je největší, u nás to bude nejvíce bolavé. Je to ale tak velká akce, že například názory funkcionářů nejsou černé nebo bílé, ale pestrobarevné. Ale asi do toho musíme tnout a něco s tím udělat. Jestli nakonec ale třeba k plošné reorganizaci nedojde, uděláme v kraji nějakou částečnou. Za mě je pět skupin I.B třídy hodně, i přesto, že jsme největší kraj.

Na co fotbalového se nejvíc na jaře těšíte? Až se poprvé kopne do mistrovského balonu, nebo na něco úplně jiného?

Na radosti z vítězství, na starosti z porážek, na napětí jestli postoupím, jestli nesestoupím. Tohle všechno samozřejmě vnímáte od našich krajských týmů. Zkrátka těším se na všechno. Dále se těším na hodně rodinných výletů na kole, s cílem nějakého fotbalového zápasu v okolí mého bydliště.

A vzkázal byste něco fotbalové komunitě?

Velmi rád: Jaký si fotbal všichni sami uděláme, takový ho budeme mít. Chovejme se tak, aby náš milovaný sport vzkvétal. Pečujme o členskou základnu. S hráči, kteří chtějí skončit s aktivním hraním, promluvme. Fotbal není jen o hráčích. Kdo není třeba dobrý hráč, může být součástí fotbalové rodiny jako trenér, masér, vedoucí družstva, rozhodčí nebo třeba pořadatel. Važme si všech lidí, co pro fotbal dělají v rámci svých možností maximum, ať to již dělají zadarmo nebo někde za peníze. Sportu zdar, fotbalu zvlášť.

Tomáš Turek, sekretář Středočeského krajského fotbalového svazu, se letos těší na čtyřicátou oslavu svých narozenin. Narodil se v Benešově a odmalička žije v Pyšelích. Je ženatý, má sedmiletého syna. Sám hrál fotbal od šesti let, s bráchou Martinem je na pyšelské hřiště přivedl táta. Fotbal hrál rád, ale když viděl, že jeho kariéra závratná nebude, tak přešel na pozici funkcionáře. Vyučil se u Jiřího Magnuse, který ho v roce 2008 doporučil na pozici sekretáře SK Benešov. Tam s malou přestávkou vydržel 14 let, než loni vyhrál konkurz na sekretáře SKFS.