Mladší žáci fotbalového SK Kladno U13 se rozjeli. Čekaly je možná dva nejtěžší zápasy sezony a oni z nich vybojovali šest bodů. A co je nejdůležitější, proti oběma slavným pražským „S“ nebyli herně horším týmem! Před týdnem přehráli Spartu 12:5 a nyní Slavii 11:8. Aby toho nebylo málo, tak mladší žáci do dvanácti let své starší spoluhráče napodobili a Slavii porazili 4:3. Ve starších kategoriích už to tak slavné nebylo, když prohrály dorosty i starší žáci…

SK Kladno 2023-24 - U14

Dorostenci SK Kladno nastoupili na hřišti v Jablonci nad Nisou. Starší dorost do utkání nevstoupil vůbec dobře a brzy prohrával. „Domácí nás předčili v důrazu před oběma brankami a zaslouženě vyhráli,“ komentoval porážku 0:3 kladenský trenér Jan Pejša.

Stejným výsledkem 3:0 pro domácí Jablonec skončilo i utkání mladších dorostenců. „Bohužel jsme se porazili sami svými jednoduchými chybami,“ hodnotil Jan Procházka, trenér Kladna. Mrzelo ho i to, že jeho svěřenci nedokázali vstřelit branku. „V šancích, ve kterých jsme se objevili, tak jsme trefovali domácí hráče.“

Ani v krajském přeboru se staršímu dorostu SK nedařilo, když prohrál na domácím hřišti s fotbalisty Benátek nad Jizerou 1:2. Ještě v prvním poločase podali domácí obstojný výkon, ale ve druhém herně propadli. „O výsledku rozhodly naše hloupé chyby. Nejvíc mrzí, že hosté vstřelili branky po našich hloupostech, a ne z vypracovaných akcí,“ řekl Jan Pejša.

Skvěle zatím hrají mladší dorostenci SK do šestnácti let. V krajském přeboru stále drží první místo. Pomohlo jim k tomu i domácí vítězství 5:0 nad Benátkami. O výsledku rozhodl druhý poločas, ve kterém domácí vstřelili všech pět branek. „Po poločase jsme přidali na intenzitě hry a kvalitě provedení. Kluci byli odměněni dobrou hrou, ke které přidali i góly,“ byl spokojený Václav Feřtek, trenér Kladna.

Oba týmy mladších žáků porazily Slavii Praha

V nejvyšší žákovské soutěži nastoupili starší žáci SK Kladno na domácím hřišti proti Ústí nad Labem. Domácím se utkání vůbec nepovedlo. Hosté hráli od třicáté minuty o deseti, přesto vyhráli 1:0. „S přesilovkou jsme si nedokázali vůbec poradit. Do dalších zápasů se musíme výrazně zlepšit, pokud chceme pomýšlet na bodový zisk,“ ví kladenský trenér Josef Procházka.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let prohráli s fotbalisty Ústí nad Labem 2:3. Ve vyrovnaném utkání dostali rozhodující branku pět minut před koncem. „Škoda, utkání by slušela remíza. Pro nás se jedná o ponaučení, že je potřeba hrát naplno a soustředěně od první do poslední minuty,“ hodnotil Vladimír Procházka, trenér Kladna.

Z mladších žáků SK Kladno do třinácti let už musí mít celá česká fotbalová elita strach. Svůj respekt v soutěži si vysloužili již v minulém zápase, kdy porazili Spartu Praha 12:5. V posledním kole nejvyšší soutěže mladších žáků si vyšlápli na Slavii, nad kterou vyhráli 11:8. „Nám se už po několikáté nepovedl vstup do utkání. Jenže kluci svou týmovostí a nasazením dokázali strhnout utkání na svou stranu. Porazit dva nejlepší týmy po sobě, se někomu jen tak nepodaří,“ řekl spokojeně kladenský trenér Michal Zachariáš.

Skvělého úspěchu proti Slavii Praha dosáhli i mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. Proti prvnímu týmu soutěže drželi po celé utkání krok a na začátku poslední třetiny dokonce vedli o dvě branky. Jenže hosté dokázali těsně před koncem vyrovnat. Domácí však vrhli všechny síly do posledního útoku a rozhodli o svém vítězství 4:3 pár vteřin před koncem. „Od začátku se hrál zajímavý fotbal a my dokázali držet krok s technicky vyspělým soupeřem. Co víc si přát, porazit doma prvního, ještě Slavii a k tomu brankou těsně před koncem. Pro celý tým je to odměna za tréninkovou píli, a hlavně výzva pro další práci,“ řekl Radek Hlavsa, trenér Kladna.

ČLD U19: FK Jablonec - SK Kladno 3:0 (2:0)

Sestava: Vajshajtl - Rous, Fajka, Liška, Novák - Kalina, Zoubek (78. Shcheholiev) - Eška (72. Měchura), Hanuščík (66. Klein), Došek - Janega

KPSD: SK Kladno „B“ - SK Benátky nad Jizerou 1:2 (1:0)

Sestava: Kralovič - Al-Khewani, Novobilský Matyáš (74. Novobilský Marek), Rottner, Novotný - Kolka, Jílek – Haluza (46. Burle), Vlčkov (55. Drechsel), Fedorovych – Rekl

Branky: Haluza

ČLD U17: FK Jablonec - SK Kladno 3:0 (2:0)

Sestava: Lhota - Hůla, Kopta, Abrham – Halaj (78. Palán), Janát, Maxant (69. Rekl), Mucha, Svoboda (46. Měchura) - Procházka, Feřtek (46. Kejzlar)

KPMD: SK Kladno „B“ - SK Benátky nad Jizerou 5:0 (0:0)

Sestava: Nohava – Novobilský (68. Assar), Kučera, Komín, Mezera, - Valach, Polák, Přerovský (46. Burle), Sychevskyi (25. Peroutka) - Šťastný (73. Jílek), Drechsel (85. Novotný)

Branky: 3x Mezera, Jílek, Drechsel

ČLŽ U15: SK Kladno – FK Ústí nad Labem 0:1 (0:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Bacílek - Mariňák (41. Troch), Antonov, Chvalník, Polcar, Pešek (72. Fuchs) - Fitko, David (63. Troch)

ČLŽ U14: SK Kladno – FK Ústí nad Labem 2:3 (2:1)

Sestava: Lhota (41. Jícha Jakub) - Skála, Vejvoda, Háž, Evan - Svoboda (70. Juppa), Jícha Jan (50. Macháček), Zachariáš (63. Melka), Linc - Kantor (70. Volkov), Pleiner (50. Paur)

Branky: Skála, Kantor

ČLŽ U13: SK Kladno – SK Slavia Praha 11:8

Sestava: Doležal, Vávra – Poloček, Hlava, Otcovský, Dudáček, Kadlík, Soukup,

Antonov, Blažek, Lidický, Ciniburg, Dvořák, Rindoš, Lukáč, Topolanský

Branky: 3xKadlík, 2xBlažek Lidický, Otcovský, Topolanský, Hlava, Lukáč, Dvořák

ČLŽ U12: SK Kladno – SK Slavia Praha 4:3

Sestava: Rojt – Suchý, Koloušek, Hlinovský, Kalinová – Hosnedl,Chadima, Macháč, Spal - Hunal, Dia – Svoboda, Koldinský, Steckovič,

Branky: 3x Dia, Steckovič

Petr MAŇKOŠ