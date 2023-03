Senzace na úvod, Kladno obralo o bod lídra ligy, fotbalisty Slavie!

Když do dokáží Teplice nebo Budějovice proti áčku Slavie, proč by to proti stejnému sokovi nedokázal starší dorost SK Kladno?! Ten začal jarní část České ligy parádně a na Slavii, která tabulku vede, vydřel remízu 1:1. Mladší dorostenci proti stejnému sokovi sahali až do 92. minuty také po bodu, ale nakonec prohráli 1:3.

SK Kladno - SK Slavia Praha - fotbal mládež B 0:3 (0:1), ČLD U19, 7. 8. 2022 | Foto: Bohumil Kučera