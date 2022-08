Skvělí hráči včetně ex-ligových Proseka, Podaného a Jablonského, neudržitelný hlavičkář Pařízek, poctivost při návratech. To vše zdobilo Hřebeč. A když ve druhé části už za stavu 2:0 neudržel emoce její kapitán a hrající trenér Novák a mimo hru zavadil podrážkou o ležícího Dosoudila, sudí Trska mu dal po velké strkanici všech hráčů jen žlutou kartu. Jinak sympaťák ukázal svou druhou tvář a byl rád, že Trska už koukal po míči a asistenti Vojáček se Štípkem také neviděli nic. Na druhou stranu hostující Honcharenko do Nováka strčil a měl dostat červenou také…

Emoce po incidentu ZDE:

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Jinak ovšem Hřebeč zápas ovládala. Velmi brzy Jablonský našel Pařízka, který otevřel skóre a po chvíli stejný hráč slabší, ale dokonale umístěnou hlavičkou po dlouhém autu podaného zvýšil.

„Ten první gól byl náhoda, protože jsem zavíral zadní tyč a míč trefil břichem. Druhý padl z nacvičeného signálu, kdy mám dvě varianty a zvolil jsem rovnou hlavičku. Naštěstí tam padla,“ usmál se šestadvacetiletý dlouhán Matěj Pařízek, který měl od fotbalu šestiletou pauzu kvůli zranění, ale není to znát.

Po přestávce se Brandýs mohl dostat do hry, byť si šanci sám nevytvořil. Udělal to za něj brankář Kabele, který nakopl jen blokujícího Maláka a od něj se meruna dokutálela do tyčky. To by byl panečku gól z půlky… Když pak odpluly emoce po zmíněném incidentu Nováka, vyřešil zápas zejména neskutečný Tomáš Jablonský. Nejen, že mužstvo dokonale dirigoval, ale jeho krásný trestný kop přes zeď značil vedení 3:0.

Domácí pak litovali, že Lukiče vychytal v sólu Fiala a Podaný dal z trestňáku tyčku. Navíc deset minut před koncem Malák přece jen snížil, jenže vzápětí ex-ligové duo předvedlo, proč nejvyšší soutěž hrálo. Podaný rozehrál trestňák úplně jinam, než koukal a přesně na Jablonského. Ten zvládl těžký volej po způsobu velmistrů a ještě to nebylo všechno. Podaný svou třetí asistencí nabil Lukičovi na snadné zakončení na 5:1, byla to třetí nádherná branka druhého poločasu.

A podtrhla postup domácích.

Matěj Pařízek měl jasno, proč jeho tým uspěl. „Sešli jsme se po dlouhé době kompletní, pro Hřebeč je to událost. Povedl se nám první poločas a zvládli jsme také konec, když hra předtím byla dost rozkouskovaná a vyhecovaná. Rozhodčí asi mohl dát víc karet, ale vše uklidnil Baggio (Jablonský) svou úžasnou kopací technikou, jeho přímáky jsou dokonalé,“ říkal Pařízek.

Odchovanec Sparty Kladno, který se přes pražskou Duklu po zmíněné dlouhé pauze vrátil do fotbalu právě ve Hřebči a pak přes Nové Strašecí a Lhotu skončil zase ve Hřebči, je raritou. Ač hraje ve vesnici dva kilometry od Kladna, byl jediným Kladeňákem v sestavě… Ale nestěžuje si. „Vrátil jsem se sem před rokem a udělal jsem dobře. Je tady výborná parta a vůbec nevadí, že jsem z Kladna sám,“ dodal syn někdejšího výborného fotbalisty tehdy třetiligové Lokomotivy Kladna i několika německých klubů.

Hřebeč – Brandýs n/L 5:1 (2:0). Branky: 10. a 26. Pařízek, 57. a 83. Jablonský, 90. Lukič. Rozhodčí: Trska. Diváků: 400.

