Senzační úspěch se povedl fotbalistům Slovanu Velvary. Stejně jako před rokem vyřadili z Mol Cupu prvoligové Pardubice, ale o kolo později, takže se probili mezi šestnáct nejlepších celků soutěže! „Je to historický úspěch, jako amatéři jsme prošli mezi profesionální smetánku. Před kluky obrovsky smekám,“ rozplýval se trenér Velvary Zdeněk Hašek po výhře 2:1, kterou si domácí zajistili po nervydrásajícím penaltovém rozstřelu.

Mol Cup a překvapení: Velvary (v modrém) porazily po penaltách Pardubice a jsou mezi šestnácti nejlepšími týmy soutěže. | Foto: FK Pardubice/ Radek Klier

Už loni Velvary doma Pardubice porazily, ale tehdy byli hosté ve velké nepohodě a také po čerstvé výměně trenéra. I proto měl Radoslav Kováč a jeho tým před Slovanem respekt, ale zase ho nezdolal.

Po 75 minutách to sice vypadalo, že favorit svou roli zvládl, protože ukázal hezkou akci zakončenou přesně Sychrou.

Jenže domácí, i když jim chyběl zraněný vůdce ofenzivy Vopat, zbraně nesložili. V první minutě nastavení se k centru dostal Šubrt a na zadní tyči našel střelce Jakaba. Jeho levačka mířila přesně a šlo se do prodloužení. V něm domácí několikrát nastřelili brankovou konstrukci Jakabem, Žežulkou a Cháberou, ale také přežili pár velkých pardubických závarů.

Oslabený kádr musel v závěru vyztužit v poli brankář béčka Holub, protože Chábera už jednoduše nemohl dál.

Pohár pro Kladno končí, Liberec však rozhodl až v poslední desetiminutovce

Penalty byly o pevnosti nervových soustav. Hosté dvakrát nedali ve třetí i čtvrté sérii, ale Žežulka ani Jelínek námazu na volej nevyužili. Jenže pak hosty vychytal gólman Spilka potřetí a Havránek se už nespletl!

„Mužstvo ukázalo neskutečný charakter. Během týdne hrálo dva stodvacetiminutové zápasy s profesionálními kluby (před týdnem Vlašim), do toho duel na hřišti třetiligového lídra Záp, přesto se kousli a dokázali to. Nádherný zážitek,“ radoval se Zdeněk Hašek.

Hostující Radoslav Kováč na klubovém webu Pardubic uznal, že jeho tým zápas nezvládl. "Vyřazení přišlo po penaltovém rozstřelu, ale my jsme do něj zápas vůbec neměli nechat dojít. Nechali jsme si dát gól v 91. minutě, kdy jsme se situaci snažili řešit konstruktivně, místo toho, abychom míč uklidili do bezpečí, znovu se projevila naše nezkušenost. Je to nepříjemné, ale je dobré, že v neděli můžeme zaváhání odčinit a vyhrát derby,“ litoval Kováč.

Velvary – Pardubice 1:1 (0:0). Branky: 91. Jakab – 74. Sychra. Rozhodčí: Vokoun. Diváků: 440.

Velvary: Spilka – Chábera (115. Holub), Kim Dong-ha (56. Šustr), Kim Čun-hjong (56. Jakab), Kott, Leitl (56. Jelínek), Richter (78. Břeh), Rubeš, Škoda, Trávníček (56. Havránek), Žežulka.

Pardubice: Šmíd – Surzyn, Halinský (20. Kukučka), Donát, Tischler – Hlavatý (46. Krobot), Vacek (80. Darmovzal), Míšek (46. Mukwelle) – Sychra, Černý (46. Daněk), Pikul (90. Matoušek).