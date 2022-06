Starší dorost SK Kladno nastoupil proti nejsilnějšímu soupeři v soutěži CU Bohemians Praha, kteří jasně míří za postupem do nejvyšší soutěže. Již od prvních minut bylo vidět, že „klokani“ nevedou tabulku náhodou. Hostům se nepodařilo proměnit několik šancí. Co se nepovedlo na jedné straně, povedlo se po rohu domácímu Chlumskému. „Byl to zápas v maximálním tempu, bojovný, plný osobních soubojů, ale i fotbalový. Všem hráčům smekám klobouček, patří jim obrovská pochvala za jejich výkon. Porazit Bohemku se počítá,“ byl spokojený kladenský trenér Radek Duda.