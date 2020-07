Píše se rok 1934. Rok největšího úspěchu československé kopané v celé její historii. Na Mistrovství světa skončili Čechoslováci druzí, hned za domácí Itálií. Ve finále s ní prohráli 1:2 až po prodloužení a nebýt vyloženě surové hry Italů před domácím, tehdy již značně zfašizovaným publikem, mezi kterým nechyběl ani nechvalně proslulý diktátor Benito Mussollini, nebýt stranického a nespravedlivého rozhodování švédského rozhodčího Eklinda, kdoví, jak by zápas skončil. Zfanatizovaní Italové naše hráče doslova "rozkopali." A Eklind tomu jen nečinně přihlížel.

A ještě jednou rok 1934. Je krátce po světovém šampionátu a hraje se tradiční Středoevropský pohár - soutěž srovnatelná s dnešní Ligou mistrů. Startuje v ní i třetí tým naší nejvyšší soutěže SK Kladno. Los prvního vyřazovacího kola je k němu více než krutý. Za soupeře mu určil italského mistra Ambrosianu (dnes Inter Milán) v čele s nejlepším předválečným italským fotbalistou Giusseppe Meazzou - dvojnásobným mistrem světa z let 1934 a 1938.

První zápas na Kladně končí nerozhodně 1:1. A to se Kladnu podaří vyrovnat až v poslední minutě utkání, navíc brankou z penalty. "K odvetě do Milána ani nejezděte. Dostanete tam bůra a bude jen ostuda," říkají i zarytí kladenští fanoušci.

Ale kdež! Nesmíme zapomenout na proslulá kladenská bojovná srdce a na kanonýra Františka Kloze. Hraje se odveta v Itálii. Meazza brzy střílí vedoucí branku Italů. Pak Kladenák Bubeníček vyrovnává z penalty. Meazza tedy skóruje podruhé a domácí Italové znovu vedou.

A pak přichází ke slovu kdo jiný - František Kloz. Dvěma přesnými zásahy skóre otáčí a Kladno v Miláně slavně vítězí 3:2 a postupuje do druhého kola Středoevropského poháru! Celá Evropa vnímá senzaci první třídy. Na slavný postup Kladeňáků byla složena i následující básnička:

V Itálii smutek vládne

radost nemá srdce žádné.

Nikdo nemá mnoho řečí

Taliáni vzteky brečí.

Výboři se škrábou v týle

trapná je to věru chvíle.

Taliány hrůzou mrazí

Proč? Protože Kladno hází.

Kladno vede, Kladno hází

to je to co světu schází.

Házet měl by takto více

každý náš klub v republice.

Český fotbal prim by hrál

proto Kladno házej dál.

Poznámka: Na Kladně se tehdy říkalo, místo Kladno hraje dobře, Kladno hází.

Luboš HORA