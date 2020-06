Je jaro osmadvacátého roku a František Kloz si v roudnickém dresu poprvé zahraje na Kladně. Nikoli s ligovým SK Kladno, ale s dnes již dávno neexistující Čechií v I. B fotbalové třídě.

Legendární útočník Kladna František Kloz. | Foto: archiv

To byl počátek Klozova přestupu do Kladna. Čechie dostává od roudnického SK nadílku sedmi branek a samotný František jich střílí pět. To nemohlo uniknout funkcionářům SK Kladno, kteří začali Kloze sledovat i v dalších utkáních. A v létě téhož roku už byla ruka v rukávě.