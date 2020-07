Píše se 20. srpen. Šestnáctičlenná výprava fotbalistů SK Kladno i s Klozem nasedá na pražském Wilsonově (dnes Hlavním) nádraží na rychlík a míří k pobřeží Atlantiku. Tam ale její cesta nekončí. Kladeňáci přesedají na zaoceánskou loď a jako druhé československé mužstvo po pražské Spartě pokračují za velkou louži do USA.

Uvítání kladenských hráčů na půdě Nového světa je nad očekávání mimořádně vřelé. Vždyť ve Spojených státech žije velké množství českých krajanů, kteří tam odešli většinou za prací. Kladeňáky srdečně vítají i rodilí Američané a to zvláště v prvním městě jejich zaoceánské anabáze -velkém a známém městě Chicagu.

To má ke Kladnu zajímavý, v tomto případě vyloženě nefotbalový vztah.V té době zcela nedávno byl začátkem třicátých let starostou Chicaga rodilý Kladeňák Antonín Čermák, který později proslul obětavou záchranou amerického prezidenta Roosevelta při pokusu o atentát na něho. Za to zaplatil vlastním životem.

Není tedy divu, že právě při úvodním zápase v Chicagu se kladenští hráči těší mimořádné oblibě. Ač SK chicagské mužstvo doslova převálcuje výsledkem 9:0, na této oblibě to nemůže nic změnit. Následují další zápasy Kladna většinou proti tzv. All Stars výběrům jednotlivých amerických měst, nebo států.

Kladno poráží jeden výběr za druhým. Nestačí pouze na reprezentační tým USA, kterému podlehne těsně 2:3 a na výběr celé americké ligy,ve kterém hraje řada neamerických cizinců, se kterým prohraje 0:2.

Po půldruhém měsíci cestování po Spojených státech se Kladeňáci vracejí domů s bilancí osmi odehraných zápasů – pět vítězství, jedna remíza a již zmíněné dvě porážky.

Nejlepším kladenským střelcem amerického turné byl samozřejmě František Kloz, třebaže ani nenastoupil ve všech utkáních.

Luboš HORA