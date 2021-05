Jak se o nejvíce přetřásaných hráčích vyjádřily fotbalové osobnosti – bývalý kanonýr Sparty, dnes televizní expert a trenér Jíloviště Horst Siegl a někdejší útočník Slavie a v současnosti vedoucí mužstva z Edenu Stanislav Vlček?

O nominaci

Horst Siegl: „Myslím, že tým je velice dobře poskládaný a docela silný. Příliš otazníků tam asi nebylo. Snad jen absence Bořka Dočkala, jinak žádné velké překvapení. Polemiky, proč tam není ten nebo ten, budou vždycky. Rozhodnutí je vždy na trenérech a jejich analýzách, kdo by se hodil nehodil.“

O Kolářovi

Horst Siegl: „Pro mě je trochu překvapení, že mezi brankáři chybí. Zřejmě u něj hrálo roli, že sezona byla dlouhá a možná i nějaká vidina nového angažmá. Navíc máme Vaclíka a Pavlenku, kteří byli jistými už v kvalifikaci.“

Stanislav Vlček: „Mrzí mě, že tam není, ale vím, že toho má plné zuby a potřebuje volno, aby si odpočinul a mohl se připravovat na novou sezonu. Poslední měsíce pro něj byly ohromně psychicky náročné. Je mi to ale na jednu stranu líto, zasloužil by si to. Domluvili se ale s Jardou takhle.“

O Dočkalovi

Horst Siegl: „Kdyby v záložní řadě nebyl takový přetlak, tak by tam asi byl. Trenér se ale nejspíš rozhodl pro hráče, kteří odehráli i kvalifikaci."

Stanislav Vlček: „Že se tam nedostal, pro něj musí být veliké zklamání. V jeho věku to pro něj mohl být asi poslední šampionát a možná s účastí počítal. Určitě musí být zklamaný.“

O Peškovi

Horst Siegl: „Pro některé kluby je teď asi žhavým zbožím a dostal možnost, aby se ukázal. Do mozaiky mladých běhavých hráčů typu Hložek v záložní řadě se ale asi hodí.“

Stanislav Vlček: „Překvapil mě. Měl skvělou sezonu, i když je bez větších zkušeností. Možná to bylo na úkor Bořka Dočkala.“

O Kúdelovi

Horst Siegl: „Myslím, že si pro něj trenéři velice správně nechali místo. Co jiného by mělo přijít, než jeho omilostnění. Pro národní tým je jednou z jistot. Kdyby byl on třeba i s Kolářem, byla by celá defenziva slávistická, protože je tam už Coufal a Bořil. Znají se a mají zažité automatismy.“

Stanislav Vlček: „Samozřejmě mi tam chybí, ale to je z pochopitelných důvodů. Věřím, že vše dopadne dobře a bude donominován.“

O útočnících

Horst Siegl: „Bude z čeho vybírat. Pekhart měl dobrou sezonu, Krmenčíkovi rovněž pomohl PAOK, Schick je asi pro trenéra volbou číslo jedna a využít lze i Hložka.“