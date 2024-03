S úvodem jara zahájil fotbalový SK Kladno hezkou novou vsuvku. Před zápasem bude oceňovat svoje bývalé skvělé hráče. Na úvod to byli v sobotu před duelem s Neratovicemi Vladimír Poupa a Jiří Škvára. Kromě šéfa klubu Petra Brabce jim popřála také velká ikona světového sportu, olympijská vítězka Barbora Špotáková.

SK Kladno - FK Neratovice-Byškovice 4:0, Divize B, 9. 3. 2024. Barbora Špotáková a Petr Brabec předali dresy legendám Jiřímu Škvárovi a Vladimíru Poupovi. | Foto: Bohumil Kučera

Oba borci pro nový kvalitní klubový web přiznali, že v Kladně hráli v 70. letech velmi rádi. Poupa i Škvára si dokonce vyzkoušeli I. ligu v ročníku 1969/70, který byl na 36 let posledním, kdy Kladno mezi elitou hrálo. Vladimír Poupa, odchovanec Slovanu Kladno (kde také kariéru jako kouč končil), dal dokonce tehdy poslední gól SK (v Ostravě).

V celostátní druhé lize pak také střílel jednu branku za druhou, uměl jich i 19 za sezonu (tedy nikdo lepší v soutěži nebyl) a zákonitě se ozvali šíbři od konkurenci. Nabídku měl i z Plzně a dokonce Sparty, jíž dokonce podepsal přestupní lístky. Tam ho však Kladno nepotěšilo: přestup nepovolilo. „Dost mě to tehdy mrzelo,“ vzpomínal později Vladimír Poupa.

Ale nezahořkl, za Kladno sázel góly dál. Sehrál za něj dohromady 510 zápasů, v nichž nastřílel 161 branek.

Pak ještě po odmlce trénoval a jeho nejzajímavějším angažmá byl Slavoj Koleč. Tam vedl další bývalé legendy Kladna Müllera, Svobodu, Zetka nebo Hláska a došli senzačně až do krajského přeboru. Hezky se pak loučil také na Slovanu, svém mateřském klubu. Dostal ho do okresního přeboru. "Nyní na fotbal chodím především za svými kamarády, navštěvuji hospodu, která byla tehdy postavena z peněz za můj přestup do Kladna," vyprávěl v sobotu po převzetí dresu, který připomíná jeho vítězný gól do sítě Slavie, jeho asi nejslavnější.

Velké gesto v Kladně: brankář Cimrman přiznal teč a soupeř v závěru vyrovnal

Jiří Škvára je o něco starší než Poupa a má na kontě i víc ligových zápasů. Rodák z Buštěhradu se do SK dostal přes Kročehlavy a zůstal klubu věrný po celou kariéru, při které stihl odehrát v áčku celkem 569 zápasů. Jako krajní obránce vsítil 32 branek. "Vrcholná léta jsem zažil v první lize. K záchraně nám chyběl pouhý bod a společně s tehdejším Gottwaldovem (dnes Zlín) nás tak čekal sestup. Je škoda, že jsme i přes naší kvalitu první ligu na Kladno nedokázali vrátit," lituje i po letech, Kladno totiž mělo opravdu silné mužstvo.

Vzpomněl si také na trenérské začátky, jeho další kariéra totiž probíhala hodně na lavičce. Začal zase v Kladně a prý vedl i současné členy výkonného výboru SK Jiřího Chvojku a Romana Zadáka. Na začátku 90. let, když se Kladno vrátilo na čas ze třetí do druhé ligy, tak A tým dokonce trénoval jako hlavní kouč.

Později odešel do sice menších vesnických klubů, ale vždy ambiciózních a předvádějících výborný fotbal. Ať to byly Velká Dobrá, Tuchlovice nebo naposledy Doksy. Tam předal taktovku svému staršímu synovi Martinovi (výborně hrál fotbal i mladší Radek), dodnes ale na fotbaly na Doksech i v Kladně chodí. "Důchod je hrozný, často navštěvuji různé sportovní akce, ale zapojit se do moderního fotbalu je obtížné,“ dodal s úsměvem.

SK Kladno - FK Neratovice-Byškovice 4:0, Divize B, 9. 3. 2024Zdroj: Bohumil Kučera