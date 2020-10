Důležité utkání sehráli na domácím hřišti fotbalisté SK Kladno do devatenácti let. V České lize staršího dorostu porazili Rokycany 4:0. V základní sestavě se objevil i Tadeáš Pospíšil a vstřelil dvě branky. Člen kladenského áčka nastoupil za dorost podruhé a ten podruhé vyhrál. „Kluky musím pochválit za kompaktní výkon ve všech řadách, potvrzený čtyřmi brankami. V těžkých momentech nás podržel brankář Ševce,“ hodnotil utkání Radek Duda. Starší dorost se posunul s osmi body na deváté místo tabulky, naopak Petřín zůstal se sedmi body na dvanácté příčce.

Anglický týden čekal na mladší dorost. Fotbalisté SK Kladno do sedmnácti let nejprve vyhráli na hřišti Petřínu Plzeň 4:1 a o víkendu porazil Rokycany 4:0. „Utkání byla rozdílná. V Plzni jsme byli do šedesáté minuty jasně lepším týmem, ale pak začali vymýšlet složitá řešení a ustoupili z aktivní hry. V domácím zápase jsme se první půli trápili a nedokázali udržet míč. Po přestávce jsme se zlepšili a zaslouženě zvítězili,“ hodnotil utkání Jan Pejša. Mladší dorost se v České lize dostal na druhou příčku tabulky.

Skvělé výsledky podtrhl dorost do osmnácti let, když vyhrál na hřišti Tuchlovic 4:2. „Přestože jsme po prvním poločase prohrávali, naši mladí kluci zabojovali a dokázali nepříznivý výsledek otočit v náš prospěch,“ řekl trenér Jan Pejša.

ČLD U19: SK Kladno – FK Rokycany 4:0 (1:0)

Branky: Slabý, Pospíšil L., Pospíšil T. 2x

Sestava: Ševce - Veselý, Tyban, Kolářský, Veiner (85. Klvaň) - Blažek (65. Rottner), Pospíšil L., Zábranský, Krpálek, Pospíšil T. - Slabý (85.Chvojka)

I.A třída: AFK Tuchlovice – SK Kladno U18 2:6 (2:1)

Branky: Lank 3x, Mottl, Heler, Kloček

Sestava: Kalina - Rottner, Landa, Mottl, Vosyka (56. Heler) - Truhlář (46. Rous), Fiala (46. Ricci), Pavlík, Fajka (46.Kloček), Veselý (46. Kadeřábek) – Lank

ČLD U17: SK Kladno – FK Rokycany 4:0 (1:0)

Branky: Veselý 2x, Janega, Fajka

Sestava: Švestka - Novák, Kácl, Bokša, Hoffman - Brabec (46. Fajka), Mysliveček (46. Kalina) - Janega (46. Fiala), Duda (65. Truhlář), Došek ( 46. Veselý) – Chlumský.

Starší žáci porazili neporaženou Plzeň

Do Kladna přijel neporažený tým Petřínu Plzeň. Domácí fotbalisté se ale soupeře nezalekli a dokázali zvítězit 4:0. Již v prvním poločase dokázali hráči SK Kladno vstřelit tři branky. Navíc předváděli i hezký fotbal. Po přestávce se hra vyrovnala, ale hosté se nedokázali dostat do jediné vážnější šance, naopak domácí přidali čtvrtou branku. „V utkání jsme byli lepším týmem. Co nás těší je, že jsme hráli kombinační fotbal a branky padly po pěkných akcích. Kluci udrželi čisté konto, což by jim mohlo také zvednout sebevědomí,“ řekl trenér Jan Procházka.

Domácí utkání s Petřínem Plzeň zvládli i fotbalisté do čtrnácti let. V utkání zvítězili 3:1. Hosté se soustředili především na obranu a tvrdou hru. „Bohužel tím utrpěla naše hra, se kterou jsem nebyl spokojený. Kluky chci pochválit za touhu vyhrát, i když se nedaří,“ řekl Václav Feřtek, trenér SK Kladno.

Mladší žáci se utkali s fotbalisty Teplic. Jak utkání U13, tak zápas U12 nedopadl pro hráče SK Kladno nejlépe. Třináctka prohrála 4:13 a dvanáctka 1:9. Trenéři Kladna se shodují, že kluci zaslouží pochvalu za to, že nic nevypustili ani za nepříznivého stavu.

ČDŽ U15: SK Kladno – SK Petřín Plzeň 4:0 (3:0)

Branky: Kudak 2x, Chochola, Pavlíček

Sestava: Vojtíšek - Faltus, Kolka (12. Řehoř L.), Chochola, Požár - Zoubek, Pospíšil, Eška, Kudak – Pavlíček (65.Mikula), Řehoř M. (75.Hamouz)

ČDŽ U14: SK Kladno – SK Petřín Plzeň 3:1 (0:0)

Branky: Pavlík, Feřtek, Hůla

Sestava: Hejkal - Procházka, Kopta, Chvapil, Kejzlar - Janát, Jílek (40. Hůla), Mucha, Kolísek – Feřtek (60. Hrudka), Pavlík

ČLŽ U13: SK Kladno – FK Teplice 4:13

Branky: Justra 4x

Sestava: Nohava - Kraus, Kučera Jakub, Drechsel, Přerovský, Procházka, Justra, Kučera Josef, Mašl, Polák, Novotný, Valach

ČLŽ U12: SK Kladno – FK Teplice 1:9

Branky: Fitko

Sestava: Koloušek - Hájek, Pešek, Kubík, Musil, Antonov, Tyburec, Hauge, David, Chvalník, Fitko, Mázár, Kyjanka, Ježek, Kalík.

Petr MAŇKOŠ