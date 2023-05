Nejen fotbalu, ale hlavně dětem bude patřit sobotní den 27. května na hřišti SK Hřebeč. Místní klub tam ve spolupráci s obecním úřadem Hřebeč připravil báječný program plný zábavy zejména pro ty nejmenší. Ty se ani chvilku nebudou nudit a na závěr si užijí parádní ohňostroj.

Den dětí ve Hřebči | Foto: Miroslav Novák

„S fotbalovým klubem máme nadále velmi dobré vztahy, podporujeme ho i finančně, a oni nám to oplácí nejen tím, že hrají výborný fotbal a drží se na předních příčkách, ale také akcemi, jako je tahle pro děti,“ říká starostka Hřebče Petra Piskáčková, jenž spolu s předsedou klubu Jindřichem Burgerem převzala nad akcí osobní záštitu.

Trenérův tchán pískat nebude

Sobotní program začne fotbalem, ale parádním. Vedoucí tým krajského přeboru, domácí SK Hřebeč, přivítá v posledních týdnech ve skvělé formě hrající Poříčany. Tahák kola! „Rozhodně ano, pro mě navíc pikantní tahák, protože trenérem Poříčan je jeden z mých pěti nejlepších přátel Míra Doležal. Na jaře je jeho tým nejlepší, jsou to bojovníci a doslova žerou trávník. My jsme zase první, každopádně to bude pěkný zápas a nic jiného než výhru neberu,“ hlásí hrající trenér Hřebče a také nejlepší střelec celého krajského přeboru Miroslav Novák (21 branek).

Co je zajímavé, zápas měl původně řídit Jiří Šmejkal, ale s tím oba týmy nesouhlasily. „Pan Šmejkal je tchánem Míry Doležala, tak jsme si říkali, že to není ideální a pořádali jsme svaz o výměnu. Vyšli nám vstříc,“ vysvětluje Miroslav Novák.

Bohatá tombola a možná překvápko

Po zápase už přijde program pro děti, jimž je sobota určena primárně. Vše vypukne s úderem 13. hodiny, kdy pro špunty budou připraveny atrakce, oblíbené malování na obličej (od profesionálek) i bohatá tombola.

To vše pod dohledem tří maskotů a pod moderátorským dohledem Miroslava Lence z Radiožurnálu a v produkci skutečných profíků z Livebros. Tahle společnost dělá špičkové sportovní akce po celých Čechách včetně světových šampionátů a její šéf Martin Zahálka, který za Hřebeč hrával a s Miroslavem Novákem se dobře zná, takhle sponzorsky akci pomůže.

„Přidal nám také nějaké věci do tomboly, která bude fakt bohatá. Máme tam pěkné ceny jako vouchery do hotelu, vstupenky na pěkné fotbalové zápasy, dresy Sparty, Slavie i Hřebče a další,“ jmenuje Novák.

V 15 hodin se na trávník vrátí dvě velké fotbalové hvězdy Hřebče. Bývalý sparťan Jakub Podaný s bývalým slávistou Tomášem Jablonský (mimochodem oba hráli také ligu za Kladno) jsou ozdobou celého středočeského fotbalu, tentokrát však nebudou bavit dospělé, ale děti, pro které si připravili speciální trénink. Bude trvat zhruba 70 minut a není vyloučeno, že dorazí ještě jeden špičkový ligový borec. Následně v 17 hodin už vypukne slibovaný konfetový ohňostroj okořeněný pořádným dýmem.

„Těším se, že dorazí hodně lidí a že bude pěkné počasí, objednala jsem ho,“ říká s nadsázkou Petra Piskáčková, podle níž úřad využil všechny dostupné informační kanály, aby se sportovní areál patřící i díky obci k nejhezčím na Kladensku zaplnil. „Akce se zatím pokaždé povedla a věřím, že stejně to dopadne letos. Pozvali jsme všechny a kdo bude chtít, přijde se dobře pobavit,“ dodala Petra Piskáčková.