Prohráli jste doma s teplickým béčkem (0:1), posledním Mostem-Souší (0:2), rezervou Mladé Boleslavi (1:2), remízovali s Živanicemi (2:2) a Jabloncem B (1:1). Byla tam asi daň za skvělé zápasy v poháru proti ligovým Pardubicím a Ostravě, ale přece jen, nebylo těch ztrát víc než jste si představovali?

Co k tomu mám dodat? Já už si říkal - a skalní fanoušci mi to doufám odpustí - že snad bude lepší odehrát všechny zápasy venku, tím spíš, když jsme venku dokázali porazit Zápy (2:1) nebo uhrát bezbrankovou plichtu na hřišti vedoucího Žižkova. Nicméně nechtěl bych, aby to vyznělo negativně. Domácí ztráty sice mrzí, ale celkově jsme s podzimem spokojeni.