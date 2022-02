Nejhorší výkon přípravy. Velvarům vadilo i chování trenéra

Béčko Slaného hrálo v přípravě teprve poprvé a z Tuchlovic mělo respekt. Hosté v přípravě zatím docela váleli, jenže ve Slaném na přírodním trávníku shořeli jako suchý papír. Domácí museli do brány nasadit útočníka Kroutila (!), na stoperu nastoupili pětačtyřicátníci Majtaník s Čablíkem, ale měli tak málo práce, že po zápase volali na mladé, že si dají ještě výběh na tři kolečka. "Měl jsem trochu strach, ale fakt jsme soupeře válcovali. Na to, že to byl první zápas, z toho mám až hrůzu, ,kluci hráli moc dobře," usmál se trenér Slaného Radim Vavroch.

To jeho protějšek Miroslav Supáček byl pěkně nakvašený. "Podali jsme hodně špatný výkon, ale nic to neubírá na kvalitě domácích. Hráli s chutí a v pohybu, my pomalu a s množstvím chyb. Myslím, že takovou facku jsme potřebovali jako sůl a každý si musí sáhnout do svědomí, jak k zápasu přistoupil," neskrýval naštvání Supáček s tím, že věří, že to bylo naposledy.

SK Slaný B - Tuchlovice 4:2 (3:1). Branky: P. Danda, Nykl, L. Danda, Marek - Žahour, Kraus.

