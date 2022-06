Vavroch hlavně řeší hráčské operace a je mu jasné, že A tým potřebuje do další divizní sezony posílit. Naopak béčko, které si roky piplá, posilovat nehodlá, i když dobře tuší, že A třída bude o něčem úplně jiném než byla B třída. „Když vidím naše konkurenty, nikoho slabého tam nenajdu. V B třídě byl zápas přece jen občas snadnější, tady to hrozit nebude,“ je mu jasné, ale dodává, že nižší soutěž si odehráli jeho borci téměř bez posil áčka, a ukázali svou kvalitu.

Kde Slaňáci potřebují posílit, to je brankářský post. Uplynulou sezonu totiž obstarali v podstatě jen dva gólmani, v áčku Sedlák a v béčku Mareš. „Gólman určitě přijde, musí,“ nekličkuje Vavroch, se jmény posil je však zatím hodně opatrný, byť většina je před stvrzením dohody.

V kuloárech se mluví o hráčích Tatranu Rakovník i ze severních Čech. „Já spíš potvrdím odchody. Měl by to být Maroušek do Libušína a Hansl do Vraného. Tam by chtěli také Jarába, ale toho bychom potřebovali ještě i my v béčku,“ nechce se vzdát Radim Vavroch jednoho z nejlepších hráčů Slaného za poslední roky.

Slánští by mohli získat i posily, které odnikud lovit nemusí, tedy kluky, co dlouho marodili, ale teď jsou v pořádku. Klub má takových hned několik. Záložníci Mareš i Trnka hrávali i ČFL, uzdravil se také zadák Beneš. „Všechno to byla dlouhodobá zranění a teď jsou kluci v pořádku, s Mírou Marešem jsem dokonce domluven, že když to po dlouhé době nešlo hned v áčku, tak nám pomůže v béčku. Pomoc by to byla parádní,“ usmívá se Radim Vavroch.

Ještě jeden velký návrat by Slaňáci chtěli zrealizovat. Lukáše Křečka, který byl před dvěma lety potrestán za účast v sázkařské aféře, by rádi omilostnili.

Zda se to povede, či ne, je ve hvězdách, co je ale jasné, je úvod přípravy Slaného. A i B mužstvo ji tradičně zahájí společně 11. července a věří, že oba přispějí k tomu, aby se fotbalu ve druhém největším městě okresu dál dařilo.

