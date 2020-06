Na druhý přípravný zápas už se soupiska fotbalového SK Slaný zaplnila oporami jako Jarábem či Obrtlíkem, ale na výhru to zase nestačilo. Tu si odvezly o soutěž níž hrající Klíčany, které krajský přeboru po zimě jasně vedly. Jejich silný kádr uspěl 4:3, domácí pouze vyrovnávali a stihli to jen třikrát.

Hned ve 3.min. šli hosté do vedení, když Obrtlíkova malá domů hlavou na Mareše byla krátká, čehož využil gólově šikovný ex-velvarský Kalaš a dostal míč do slánské sítě. Vyrovnání přišlo už za pět minut. Po Galbavého standardce hosté odhlavičkovali míč k Nádeníčkovi a ten trefil míč ze vzduchu opravdu parádně do šibenice.