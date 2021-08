Máte ve Vašem fotbalovém klubu nějaké zajímavé novinky? Neváhejte a posílejte je na sport.kladensky@denik.cz

Hráči Slavie Praha začali na kladenském hřišti ve velkém stylu a zatlačili domácí hned od začátku utkání. Brzy z toho bylo dvougólové vedení. Domácí se soupeři postupně vyrovnali a ve druhé půli byli rovnocenným soupeřem, ale skóre už se nezměnilo. „Za nasazení a bojovnost si hráči zaslouží pochvalu. Chybělo pouze koření fotbalu – góly,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna.

Mladší dorostenci SK Kladna nastoupili k zápasu se Slavií aktivně a vypracovali si i několik brankových příležitostí, které ale neproměnili. Hostům se podařilo využít první kladenské zaváhání a od té doby byli lepším týmem a vyhráli 4:0. „Rozhodla kvalita v zakončení, kdy jsme nedokázali vstřelit branky ani z těch nejvyloženějších šancí,“ řekl kladenský trenér Jan Pejša.

ČLD U19: SK Kladno – SK Slavia Praha 0:2 (0:2)

Sestava: Ševce – Vaňous (46. Maxant), Bokša, Klvaň (46. Kácl), Novák – Blažek, (88.Grumlik), Duda, Truhlář (77. Halaj), Rottner, Veselý (77. Fedorišin) - Chlumský

ČLD U17: SK Kladno - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Sestava: Vajshajtl - Rottner (46. Brabec), Fajka, Kalina, Hoffmann - Zoubek (46. Hanuščík) - Kozubek (46. Pospíšil), Fiala, Pavlík (62. Faltus), Došek - Eška (78. Vosyka).

Na umělé trávě malých rozměrů nastoupili hráči SK Kladno do patnácti let v Rokycanech. Domácí vstřelili rychlý gól a soupeře zaskočili. Hosté se ale postupem času s podmínkami vypořádali a do poločasu třemi brankami skóre otočili. V druhé půli byli starší žáci Kladna lepším týmem a přidali ještě dvě branky. „Chvilku nám trvalo, než jsme se srovnali s terénem a nakopávanými míči soupeře. Postupně kluci ukázali, že i na menším hřišti si dokáží poradit a byli fotbalovějším týmem a zaslouženě vyhráli," řekl trenér Jan Procházka.

Jednoznačné utkání sehráli na hřišti v Rokycanech starší žáci do čtrnácti let. Na západu Čech vyhráli vysoko 14:1. „Góly jsme dávali po hezkých vypracovaných akcích. V příštích zápasech určitě přijdou soupeři, kteří nás více prověří,“ hodnotil Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Skvělé utkání sehráli v České lize mladších žáků fotbalisté SK Kladno do třinácti let. V Karlových Varech vyhráli 12:4. „Byli jsme lepším týmem, bohužel jsme zahodili mnoho vyložených šancí. Konečný rozdíl ve skóre tak mohl být ještě větší,“ řekl kladenský trenér Josef Procházka.

V České lize mladších žáků do dvanácti let hrálo Kladno rovněž v Karlových Varech. Utkání bylo vyrovnané dvě třetiny do stavu 3:3. Pak hostům nebyla uznána branka a domácí zlomili utkání ve svůj prospěch čtyřmi brankami. „Nehráli jsme vůbec dobře. Chyběl nám pohyb, nápad i bojovnost a nasazení. Domácí tým vyhrál po zásluze,“ hodnotil Roman Pavlíček, trenér Kladna.

ČDŽ 15: FK Rokycany - SK Kladno 1:5 (1:3)

Branky: Procházka 2x, Maxant, Kejzlar, Feřtek

Sestava: Lhota – Hrudka (41. Požár), Kopta, Kos (41. Chvapil), Kejzlar - Halaj, Maxant, Mucha,

Jílek (41. Kolísek) – Feřtek (73. Svoboda), Procházka (73. Hůla)

ČDŽ U14: FC Rokycany – SK Kladno 1:14 (0:7)

Branky: Burle 6x, Polák 2x, Procházka 2x, Justra, Valach, Šťastný, Šivák

Sestava: Hejkal – Drechsler, Kučera K. (41. Šivák), Kučera J., Šťastný - Procházka, Polák, Justra, Novobilský – Valach, Burle

ČLŽ U13: FC Slavia Karlovy Vary - SK Kladno 4:12

Branky: Chvalník 5x, Fitko 3x, Kyjanka, Bacílek, Hájek, Kubík, vlastní

Sestava: Koloušek - Polcar, Hájek, Pešek, Kubík, Antonov, Bacílek, Hauge, David, Chvalník, Fitko (C), Kyjanka, Kalík

ČLŽ U12: FC Slavia Karlovy Vary - SK Kladno 7:3

Branky: Pavelec, Drsek, Macháček

Sestava: Vejvoda D. - Háž, Černý, Táborský, Paur, Haluza, Linc, Macháček, Drsek, Šimon, Pleiner, Kantor, Melka, Skála, Pavelec, Kubík.

Petr MANKOŠ