Pěkný mač se hrál v Lize starých pánů Kladenska také na Slovanu, kde sehrála vyrovnanou partii Sparta, ale nakonec padla 3:4. Slovanisté měli vůbec dobré časy, v dohrávce si totiž poradili také se Švermovem na jeho hřišti 3:1. Dva góly dal Václav Kulhánek, donedávna opora A týmu, letos za něj ale téměř nehraje. To Radek Linc stíhá jak áčko Družce, tak starou gardu A daří se mu na obou frontách, i když áčko teď dvakrát střelecky selhalo. Ale za béčko Linc góly dal a za starou gardu také - Tuřanům dokonce vstřelil hattrick!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.