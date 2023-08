/FOTOGALERIE/ K nejlepším týmům okresního přeboru fotbalistů patřilo v minulé sezoně Smečno. Hráči Sokola ukázali kvalitu i v generálce před startem nového ročníku, ale domácí turnaj jako jeho favorit nakonec nevyhráli. Skončili až druzí za vítěznou Čechií Kralupy, třetí je Zvoleněves a poslední nově založené béčko Smečna.

Turnaj Sokola Smečno: A mužstvo a B mužstvo dohromady | Foto: Bohumila Vápeníková

"Kralupy musím pochválit, je to výborný soupeř, navíc se u nás bezvadně chovali, prostě fajn kluci," gratuloval soupeři trenér Smečna Jiří Vápeník.

Porážka s Čechií ho ale mrzela, zápas se podle něj dal v pohodě vyhrát. "Soupeř byl efektivnější, protože víc šancí jsme měli my. Jim stačí čtyři střely na tři góly, u nás Venda Bažo překopne v jasné šanci bránu, Kuba Valta trefuje gólmana a neuspěl ani Zdeněk Mucha, který byl jinak nejlepším střelcem turnaje. Na koncovce musíme zapracovat," říká kouč Smečna.

Změn do podzimní části klub moc nechystá. O jedinou posilu Drbotu (naposledy Vinařice, předtím Jedomělice) brzy ztratil zájem a kouč ani nechce říkat, proč. Tým ho každopádně nepřijal do party. Po dlouhých zraněních se však dostávají postupně do tréninku trenérův syn Karel Vápeník a další výborný obránce Radek Záhrobský. "Budou ale až během podzimu, a tak dál musí zůstat v áčku i veterán Karel Kratina," hlásí kouč.

Celkově si ovšem pochvaluje, jak se ve Smečně fotbalu daří. Áčko je kvalitní už několik let, nově pak vzniklo béčko, které mělo na turnaji k dispozici 17 hráčů! Ve čtvrté třídě určitě nebude jen do počtu. K tomu funguje v Sokole také dorost a žáci. "Tolik klubů u nás nebývalo a já jsem obzvlášť rád, protože jezdím koukat na fotbal nejraději na Smečno a teď už nikam jinam nemusím, zajímají mne všechny naše kategorie," dodal Jiří Vápeník, jehož rodina fotbalem žije a manželka dokonce převzala správu klubové kroniky a také webových stránek.

Doplňme, že Smečno stejně jako loni začíná soutěž s Jedomělicemi, ale nyní doma. Před rokem tam ztratilo náskok a padlo 3:6.