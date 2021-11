Výsledkově nepovedený týden mají za sebou mládežnická mužstva fotbalového SK Kladno. Dorosty v České lize prohrály na hřišti Bohemians Praha. V krajském přeboru získal bod ve Slaném pouze starší dorost. Mladší žáci prohráli se Slavií i Tempem Praha. Starší žáci už mají po sezoně, tak byli pomoci mladším dorostům.

Dorost SK Kladno (v mlodrém) - Sokol Hostouň 4:2. | Foto: Bohumil Kučera

V posledním kole České ligy staršího dorostu prohráli fotbalisté SK Kladno na hřišti vedoucích Bohemians Praha 0:2. Pokud by byl každý poločas o minutu kratší, skončilo by utkání bez branek. Do vedení šli domácí ve 45. minutě, když kladenský brankář Ševce chytil penaltu, ale na dorážku už nestačil. V poslední minutě pojistila Bohemka svoje vítězství. „Hrál se vyrovnaný zápas, během kterého zvonily tyče na obou stranách. Takto se bojuje o body,“ zůstal pozitivní kouč Kladna Radek Duda, jehož svěřence čeká ještě důležitá dohrávka s Motorletem Praha.