Ve chvíli, kdy mu zavolal trenér Zdeněk Hašek, měl fotbalový brankář Václav Smrkovský jasno. Po téměř osmi letech v Příbrami se chce vrátit tam, kde s fotbalem začínal, do SK Kladno. Ve dvaadvaceti letech věří, že klub je na vzestupu a že se s ním nakonec vrátí do vyšších soutěží, které už si sám zachytal.

Nová posila SK Kladno do brány - Václav Smrkovský se vrací z Příbrami. | Foto: SK Kladno/ David Klier

„Můj čas v Příbrami se naplnil, teď se těším do Kladna na novou výzvu, známé, kamarády, skvělý tým a klub, který má potenciál vrátit se do vyšších soutěží,“ řekl Deníku mladý talentovaný brankář, který pomalu začne přicházet do ideálního gólmanského věku.

V Příbrami jste chytal většinou za divizní rezervu, ale občas přišla i šance z A týmu, co vás zlomilo k návratu do Kladna?

Zavolal mi nový trenér Zdeněk Hašek a nabídl návrat. Sešel jsem se s ním a manažerem panem Dymlem a líbily se mi vize, kam a jak chtějí klub vést. Rychle jsem kývl a jsem nadšený, že všeho tohoto mohu být součástí.



Kladno hlásí bombu mezi tyče: z Příbrami se vrací odchovanec Smrkovský!

Ale Příbram hraje přes všechny svoje problémy pořád druhou ligu, dlouho působila i v nejvyšší soutěži, má skvělou akademii, kterou jste prošel i vy…

To je pravda, nicméně v Kladně také vím, do čeho jdu. Znám zdejší zázemí a to je velmi kvalitní. A znám i spoustu hráčů, s některými jsem hrával. Vím, že fotbal umí a že je jen otázkou čas, než Kladno dostanou zase výš než je divize. Já se jim budu snažit pomoci.

Kladno má i s vámi aktuálně čtyři brankáře, kromě vás velezkušeného Milana Švengera na hostování ze Žižkova plus svoje prospekty Adama Cimrmana a Jakuba Ševceho. Jak konkurenci vnímáte?

Bez ní to nejde v žádném dobrém klubu,. Jedině konkurence vás může posunout výš. A třeba od Švengiho se pořád mohu hodně naučit, je to super zkušený gólman, který prošel skvělými kluby. Jsem rád, že v Kladně takoví kluci v bráně jsou.

Kladno hraje o víkendu dvě přípravy v Praze, jste hned připraven naskočit?

Určitě!