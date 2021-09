Pěkný fotbal, pohodové odpoledne. Jakoby to před středečním pohárovým zápasem Velvary - Slavie vytušil možná nejdražší slávista Nicolae Stanciu. I proto prosil trenéry Slavie, aby ho do Velvar vzali a oni naštěstí poslechli. Rumun pak řídil obrat z šokujících 2:0 na konečných 2:4 pro slavný klub.

Třetiligový Slovan Velvary přivítal v rámci MOL Cupu mistrovskou Slavii Praha. Předseda Slovanu David Vedral dostal od Slavie i novou lajnovačku | Foto: Jan Sláma

Stanciu skutečně původně neměl hrát, velvarskému šéfovi Davidu Vedralovi to prozradili trenéři Slavie po utkání při krátkém posezení. Ale sám koučům volal, že má obrovskou chuť na fotbal a tu také ukázal. Hráči za 100 milionů bylo naprosto jedno, že hraje na pomalu vesnické stadionku a hrál výborně už v první půli, kdy ostatní slávisté spíš stáli. Bavil skvělými střelami a průniky do vápna. A ve druhé části dal tři pěkné branky a na čtvrtou skvěle přihrál. "No jo, jenže on prý ve Slavii ještě hattrick nedal, tenhle byl první. A tak po nás žádal míč na památku. Pepa Švejda mu ho tedy nakonec dal, i když my si úplně nemůžeme dovolit rozdávat balony. Slavie ale slíbila, že pošlou dva Nicovy podepsané dresy," usmíval se David Vedral, který od Pražanů dostal už jeden dárek, novou lajnovačku. V novinách si totiž vtipně postěžoval, že ta, kterou Slovan objednal, měla vadná kolečka…