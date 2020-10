Sparta proti gigantům, Slavia o reparát. A statečný Liberec?

Když se Václava Kotala ptali, co by si přál ke svým včerejším narozeninám, měl trenér Sparty jasno. „Atraktivního soupeře do skupiny,“ pousmál se s tím, že jinak už doma s manželkou oslavují jen kulatiny. Kotalovi včera bylo 68 let, a místo dortu s nastoupenou armádou svíček tak dostal při losu Evropské ligy jako dárek AC Milán…

Fotbalisté Sparty Praha. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl