Doteď to byla Doktorská pohádka jak od Karla Čapka, z Argentiny však pošťák Kolbaba přinesl špatné zprávy. Podle Lukáše Fišera bylo však šesté místo trochu smolné. „Ve čtvrtfinále jsme Austrálii jasně přehrávali, na střely to bylo nějakých 14:1, ale oni v poslední minutě šťastně po rohu vyrovnali a v penaltovém rozstřelu také v úplném závěru rozhodli. Zbylé zápasy jsme zvládli, ale tenhle nejdůležitější bohužel ne,“ lituje s odstupem času uznávaný kladenský urolog.

Mimochodem kladenská urologie – pokud si opět vypůjčíme Karla Čapka, to je fotbalový Krakatit. Skvěle hraje nejen Fišer, roky borec Nova Kladno, tak i Milan Čermák. Zástupce primáře kope dokonce I. A třídu za Klecany!

V týmu tahouna a kapitána Vladimíra Teplana, chirurga z pražské Homolky (a hráče Chodova Jižní Město), však působí lékaři z celé republiky. Ti si za místo prvního soustředění roku 2023 vybrali Kladensko a Rakovnicko. Je to blízko u Prahy a jsou zde nové umělé trávníky, ať je to v Kladně či v Rynholci. „V Kladně budeme v pátek trénovat, pak se přesuneme do restaurace Hladinka, protože budeme mít po tréninku žízeň,“ usmívá se Fišer, nicméně jedním dechem dodává, že spát se půjde v moderním hotelu Sletiště velmi brzy, protože hned ráno začne v Rynholci pod vedením kouče Lukáše Trejtnara další trénink.

V Rynholci pak tým čekají dva přípravné duely. Od 14 hodin proti béčku SK Kladno (I. A třída), hned poté si druhá půlka zakope s Braškovem (I. B třída), který posílí i další borci z okolních vesnických celků.

U doktorů jsou při jejich spojení s fotbalem bezesporu dvě zajímavé věci. První jsou přestupy, ty vždycky fotbalem hýbaly. Ale hází si laso také lékaři – přetahují si dobré „hráče“ do svých zařízení? Lukáš Fišer se usmívá, ale přiznává, že se to děje i v tomhle oboru jako ve všech jiných. „Není to tak jednoduché jako ve fotbale, ale pár našich hráčů je ve vedení nemocnic a ti se pochopitelně snaží svoje kapacity vylepšovat,“ uculuje se Lukáš Fišer.

A zasmál se také otázce, jak řeší lékaři případné nakopnutí při zápase… „Doktory na lavičce nemáme, pomůžeme si sami. V týmu je řada chirurgů a ortopedů, mě naštěstí potřebují jako urologa málokdy,“ dodal Lukáš Fišer.

Takže jeho týmu hodně štěstí a dobrou přípravu, červenec a zmíněné MS v Vídni tu bude cobydup. A Češi se těší, že si na něm zase jednou přečtou Doktorskou pohádku a zvednou k oblakům nad Prátrem zlatý grál.

Český reprezentační tým lékařů na MS v Argentině 2022.Zdroj: Český reprezentační tým lékařů