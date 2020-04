Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s fotbalistou Janem Švamberou, který hrál za Kladno, ale také nižší švýcarské soutěže.

Jan Švambera v dresu švýcarského Weesenu. | Foto: archiv Jana Švambery

Jan Švambera (27 let) je Kladeňák, který hrával fotbal za SK Kladno a vypracoval se až do A týmu, když ještě hrál třetí ligu. Švambera poté odešel do Švýcarska, kde hrál výborně, ale limitovaly ho problémy s koleny a vážné operace. Dnes už před fotbalem dává přednost civilnímu povolání. Připravuje se na zkoušky u Policie ČR, což mu zabírá nejvíc času. V pandemii žije v paneláku s přítelkyní, o víkendech vyráží na chatu.