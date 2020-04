Kladenský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kladenských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Dnes s fotbalistou Libušína Milanem Pucholtem.

Milan Pucholt. | Foto: Antonín Vydra

Milan Pucholt (29 let) byl původně talentovaným hokejistou - brankářem. Za Kladno chytal od tří let a dotáhl to až do respektované juniorské QMJHL, kde chytal za tým Rouyn-Noranda. Na fotbal chodil vypomáhat spíše po hokejové sezóně a po ukončení hokejové kariéry jsem se mu začal věnovat aktivně v Baníku Libušín. Své sportovní zkušenosti chtěl předávat dál a proto si udělal fitness trenérskou školu a nyní po odpoledních hodinách cvičí s klienty ve studiu Pilates ve Slaném, které provozuje s přítelkyní. Ve Slaném také žije ve Vila domech s přítelkyní a jejími dvěma dětmi, o práci ve studiu během nouzového stavu přišel, studio má zavřeno.